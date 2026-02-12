Земята се разтресе край Дупница

Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България малко преди 6 часа тази сутрин.

Епицентърът на труса е между кюстендилските села Тополница и Червен брег - на 9 км от Дупница.

Земетресението е станало рано сутринта, сочат данните на НИГГГ към БАН. Дълбочината му е 5 км. Няма данни да е усетено в населените места.

Това е втори трус в региона в рамките на няколко часа. Припомняме, че снощи бе регистрирано земетресение в района на Хасково.