Кабинетът одобри покупката на брегови ракетни комплекси и минни ловци за флота

Още по темата: НС одобри покупката на брегови ракетни комплекси за флота 29.01.2026 17:51

Министерският съвет одобри международен договор за „Придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка” и международен договор „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема и свързаната с нея поддръжка и оборудване“ по Програмата на САЩ чуждестранни военни продажби.

С приетото решението на Министерския съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон този договор, съобщиха от правителствената информационна служба.

Международните договори са изготвени във връзка с изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси“ за Военноморските сили (ВМС) на България.

С друго решение Министерският съвет одобри, при условие за последваща ратификация, Договор за продажба между Министерството на отбраната на Република България и Нидерландия за покупката на минен ловец „Зирикзии“ клас „Трипарти“, минен ловец „Вилемстад“ клас „Трипарти“ и минен ловец „Схийдам“ клас „Трипарти“.

Обхватът на договора включва придобиване на 3 кораба тип „минен ловец“, разполагащи със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти. Минните ловци са оперативни по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от нидерландските Военноморски сили.

Договорът не съдържа преки финансови ангажименти за българската страна за придобиване на корабите. Насрещният български ангажимент включва обучение на украински екипажи на минни ловци, като този ангажимент е заложен като насрещна престария по договора.

Придобиването на такива кораби ще позволи изпълнение на поставените на Военноморските сили задачи за осигуряване на отбраната и морската сигурност в националните морски пространства и оказване на съдействие на националните структури. Осъвременяването на корабния състав ще подпомогне изпълнението на поетите международни ангажименти, като по този начин ще се издигне международният авторитет на страната.

Правителството също така одобри, при условие за последваща ратификация, Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно от клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Обхватът на проекта на Меморандума включва придобиване на 7 кораба тип „минен ловец“, като дарение от Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, които разполагат със съвременно оборудване за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.

Съгласно проекта на Меморандум българският ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност, както и обучение на украински екипажи на минни ловци.