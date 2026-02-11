Турист с разказ през 2020 г.: От хижата излезе момче с изпокъсани гащи, каза ни да изчезваме (СНИМКА)

"Обитателите на имота се държаха грубо, напсуваха ни и ни заплашиха, че ще пуснат кучетата и ще извадят пушките", разказва планинарят Илия Гитев преди 5 години

Годината е 2020-та. Запаленият планинар Илия Гитев споделя от първо лице с какво се е сблъскал по време на разходка около хижа "Петрохан", собственост на лама Иво Калушев.

Преди 5 г. туристът Гитев описва в социалните мрежи какво е видял там и споделя лошите си впечатления с останалите запалени любители на природата.

По думите му, от хижата излязъл младеж, който бил с изпокъсани гащи. Видът му бил притеснителен. След него се появили по-възрастни мъже, които също се държали агресивно с преминаващите туристи. "Рейнджърите" заповядали на планинарите да си обират крушите по най-бързия начин, в противен случай - ще пуснат кучетата и ще грабнат пушките.

"Труд news" припомня, че в имота бяха открити безжизнените тела на трима мъже, а седмица по-късно край местността Околчица бяха намерени и телата на останалите трима издирвани, които от години пребивавали в хижата - Иво Калушев, 23-годишния Ники Златков и 15-годишния Алекс Макулев. Младежът и детето живеели с Калушев от съвсем малки.

Ето какво разказва Илия Гитев преди 5 години. "Труд news" запазва оригиналния правопис на туриста и прикачва факсимиле от коментара:

“Хижата” е опасана с безкрайно много табели, вериги и електропастири. Табелите естествено не са “Хижа с безплатен чай, заповядай”, ами са “частен имот, влизането строго забранено!”

Случи ни се, кучето което беше с нас, да премине първите табели и да навлезе на вътре към веригите, третата фаза са пастирите. Веднага бяхме посрещнати от някакъв малък ши*аняк, които вместо с “Добър ден, да не би да имате нужда от помощ” започна с “махайте се от тука това е частен имот, кьорави ли сте (там прибави и нещо за майките ни), след което беше последван от още двама видимо по-големи негови предполагам попечители, които вероятно бяха блудствали с него не от скоро тъй като първия беше с изпокъсани тениска и гащи.

Та и онези по-гуЕмите се включиха , опитах се да им обясня, че сме изпуснали кучето ни, а те продължиха със заплахите “ е са пускам кучетата и ще ви изядат всичките, ще извадя и пушките ееееей!”. (Тук намеси и други членове от семейството ми, добре че и аз не му допаднах).



Беше особено интересно да обясним на чуждестранното момиче турист с нас, какво точно се е случило с хижата - частен дом, през чийто двор все още всички ГПС-и те водят по пътя за Тодорини кукли, а доброжелатели повишават тон, псуват и заплашват...".