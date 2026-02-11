Земетресение в района на Дупница

За земетресение с магнитуд 2,9 в района на Дупница, област Кюстендил, съобщи на страницата си във Фейсбук Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ).

Трусът е регистриран в 20 ч. снощи и е с епицентър на 10 км от град Бобов дол, на 30 км от град Кюстендил и на 50 км от град София.

Регионът около Дупница попада в част от Югозападна България, която е частично под влиянието на активни сеизмични зони в Балканите. Средно в региона се отчита земетресение на всеки 2 месеца, като често са с магнитуди под 4 по Рихтер.