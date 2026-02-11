Наградиха с грамота санитарката Йорданка, която два пъти намира пари и ги връща

В коридорите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където всеки ден се преплитат тревоги, надежди и човешки съдби, една жена тихо върши работата си – без шум, без претенции, но с огромно сърце. Йорданка Георгиева Димитрова, санитарка в болницата, получи специална грамота за гражданска доблест. Отличие, което само потвърждава нещо, което колегите ѝ отдавна знаят – че тя е човек, на когото можеш да разчиташ.

Първият случай, който приковава вниманието на ръководството, се случва по време на обикновено почистване. Под пейка във фоайето Йорданка намира портмоне с 2400 лева – пари, които за мнозина биха били изкушение. За нея обаче изборът е ясен. Без колебание тя го предава на охраната. Оказва се, че сумата принадлежи на жена, на която предстои тежка операция. Когато пациентката разбира, че изгубеното е намерено и върнато, тя прегръща Йорданка и я целува по бузата. „Нямам една стотинка, но имам телефона ти – ще те намеря и ще ти се отблагодаря“. И го прави – след операцията се връща при нея с почерпка и огромна благодарност.

Данчето в компанията на изпълнителния директор на ИСУЛ Любомир Пенев.

Само няколко дни по-късно съдбата отново поставя Йорданка на изпитание. Този път тя открива мъжка чанта с голяма сума пари, документи и телефон. И отново, без да се замисли, търси съдействие от колегите си и заедно уведомяват Пето РПУ. Полицаите откриват собственика и случаят завършва щастливо.

Когато я питат дали не се е изкушила да задържи нещо за себе си, Йорданка казва: „Направих това пред Бога. Моето дете толкова време няма деца… Помолих се доброто, което правя, да се върне при нас като добра новина, искаме да има бебе в къщата".

Пред директора на болницата споделя и нещо лично – че е израснала в семейство на разведени родители, а майка ѝ сама е отгледала три деца и ги е научила да бъдат честни и добри. „Тя ме е научила на всичко“, казва Йорданка, сякаш отдавайки част от отличието и на своята майка.

Изпълнителният директор на болницата Любомир Пенев лично я поздрави за морала, който носи.

"Нека добротата, която е дала, се върне в дома ѝ многократно", пожелаха от ИСУЛ на колежката си.

