В Стара Загора правят "карта на любовта"

Кампания „Мястото, където започна нашият семеен живот“

Възрастта на сключилите брак през 2025 г. е между 25 - 35 години

Най младите са били на 18 г.

В Стара Загора започва уникална кампания - „Мястото, където започна нашият семеен живот“. Тя събира спомени и истински любовни истории на семейства, разказани от знакови локации от романтичния Град на липите. Поводът е седмицата на брака и празника на влюбените Свети Валентин.

Така ще бъде направена своеобразна "карта на любовта" на града, с фокус върху вълнуващите истории на двойки от Стара Загора и локациите, свързани с началото на техния общ път.

Инициативата насърчава споделянето на лични спомени. Двойките ще обяснят къде са се запознавали - в паркове, на улици, в училища, в университет, или другаде. Те трябва да изпратят и снимки, но акцентът е върху емоцията, историята и връзката между хората и града, който е бил свидетел на първите им срещи и решения.

Кампанията вече стартира на 7 февруари с публикация във Facebook страницата на Община Стара Загора. Срокът за участие е до 14 февруари включително, до 23.59 ч. Историята, събрала най-много харесвания, ще получи награда – вечеря за двама, а класиралите се на второ и трето място ще получат бутикови торти.

Междувременно, в рамките на седмицата на брака, Община Стара Загора представя обобщени данни за сключените граждански бракове на територията и през изминалата 2025 година. Статистиката сочи, че за 12 - те месеца са сключени 433 граждански брака, като най-предпочитаното време за това са август и септември. Данните показват любимата сезонност при избора на дата за сключване на брак в разгара на лятото и ранна есен.

Любопитен факт е, че средната възраст на младоженците, при сключване на граждански брак, е между 25 и 35 години.

През 2025 година най - младите, сключили граждански брак в Стара Загора, са на 18 години, а най-възрастните - на 75 години, което потвърждава, че гражданският брак остава личен и равноправен избор за хора от различни възрастови групи.