МОН проверява на място училище „Космос“: Починалото 15-годишно момче отсъствало от месец

Министерството на образованието и науката извършва проверка на място в частното средно училище „Космос“ в село Осойца.

Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), са съобщили пред БТА от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че сред починалите по случая "Петрохан" е и 15-годишно момче, чието тяло беше открито в кемпера на Иво Калушев под върх Околчица във Врачанския балкан.

От МОН поясняват, че отсъствията му са били нанесени от ръководството на училището в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. По тази причина регулаторните звена с сферата на образованието не са могли да реагират по-рано и да бъде задействан т.нар. Механизм за обхват и задържане в училище.

„Според ЧСУ „Космос“, ученикът е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия - например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище“, поясняват от МОН.

От министерството съобщават, че на 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ „Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба (входящ номер 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ „Космос“, считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това ще се обърне внимание и на атмосферата в училище, както и дали е нужна и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица.

В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, информират от МОН.

Както "Труд News" писа, в частното училище в учил и 8-годишният Леон, също изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан". Разтревожените баба и дядо на детето са подали сигнал до Държавната агенция за закрила на детето на 13 юни 2024 г. Двамата разказали за последващи срещи с внучето си, на които то се държали по необичаен и дистанциран начин.