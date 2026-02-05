Кое е частното училище, в което е преместен малкият Леон, изпратен да живее в хижа "Петрохан"

Частното училище, в което е преместен малкият Леон, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан", е Cosmos International School, познато като "Космос" и се намира в близост до град Елин Пелин.

В сайта на приключенската школа "Роук" има няколко рекламни материала, свързани с това училище.

"Труд news" научи, че през летата рейнджърите са организирали занимания за децата точно от това частно училище. Майката на Леон се казва Албена Попова, която е "сертифициран обучител за работа с ОH Cards в България".

Креативният директор на Cosmos International School Татяна Захариева е обявена за почетен член на Българската асоциация по естествена психотерапия. "Любовта, мъдростта, истината и свободата са в основата на концепцията на Космическото училище в село Осоица. А същите тези принципи са заложени и се развиват в естествената психотерапия", пише в дописката от сайта на Космическото училище от януари 23 януари 2026, озаглавена "Директорът на "Космос" е почетен член на БАЕП".

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"

Обществената телевизия публикува сигнала, който бабата и дядото на на 8-годишния Л. са изпратили до Държавната агенция за закрила на детето на 13 юни 2024 г.

В сигнала бабата В. и дядото Кр. описват как тяхната дъщеря през октомври 2023 г. ги уведомила, че Л. вече няма да ходи в държавното училище „защото при откриването на учебната година имало засилено полицейско присъствие заради събитията в Близкия Изток и детето се обляло в сълзи“.

По тази причина майката на Л. преценила да го премести в частно училище и едва 8-годишното момче да живее с „рейднджъри“ в хижа „Петрохан“.

Дядото Кр. описва своя среща с внука си през ноември 2023 г., когато момчето вече било предадено на Ивайло Калушев. Срещата се състояла на лодкостоянката в с. Лозенец, тъй като по това време Л. бил в базата на „Рейнджърите“ в близкото с. Кости.

Дядото описва, че след двудневни уговорки, внукът му дошъл придружен от Ивайло и още две други момчета, едното на 12, а другото на 16 години.

В сигнала дядото Кр. пише: „...на срещата Л. не прояви емоции, което не е обичайно при нашите срещи. Доближи се до мен и ми каза: „Здравей, дядо“, без да ме погледне в очите, без ръкостискане или прегръдка.“

Бабата В. описва друга среща с внука си, преди Коледа 2023. Тя била в апартамента, в който живее семейството на дъщеря й в София. Тогава Л. бил за малко при родителите си. В сигнала бабата пише, че за разлика от преди Л. бил по-агресивен в играта си с нея, но също така я прегръщал и стискал силно. Споделила с дъщеря си (майка на Л.), че детето е отслабнало и не било така лъчезарно, но получила отговор, че просто е пораснал.В сигнала е описано още, че на Коледа и Нова година малкия Л., не бил със семейството си, а при „рейнджърите“ и това продължило и през зимните месеци, от което страдал по-малкият му брат, който е на 5 години.

Сигналът е подаден до Държавната агенция за закрила на детето с електронен подпис на адвокат и оттеглен 4 дни по-късно от подателите.

Документът за доброволно оттегляне е с лични подписи на В. И Кр. и в него като мотив е написано следното:

„След като се събрахме и обсъдихме в семеен кръг с всички замесени лица и семейството на дъщеря ни А. се разбрахме взаимно по всички спорни въпроси и изяснихме напълно ситуацията по отношение на внука ни Л. Уверени сме, че не съществуват никакви рискове за живота, здравето и образованието нито на Л, нито на други споменати в сигнала лица, както и че не е налице, нито се осъществява, каквото и да било противоправно поведение от никое лице, упоменато в сигнала“.

Преди по-малко от час от Частно средно училище "Космос" публикуваха в социалните мрежи и официална позиция по случая "Петрохан"

Cosmos International School категорично заявява, че не е и никога не е било обвързано по какъвто и да е начин с организации, лица или дейности, различни от тези, произтичащи от предмета му на дейност като частно средно училище. Всякакви твърдения, внушения или интерпретации, целящи да свържат училището с лица, свързани с трагичния инцидент на територията на хижа „Петрохан“, са напълно неоснователни, фактически неверни и представляват недопустими спекулации.

Училището никога не е организирало лагери, екскурзии или каквито и да е други съвместни дейности с посочените лица.

Единственото взаимодействие се изразява в излъчването и представянето през месец юни 2025 г. на филма „Подводните пещери на Юкатан, Мексико“ в рамките на детски научен фестивал, без училището да е имало каквото и да е организационно, договорно или друго обвързване с лицата, създали или участвали във филма.

Подобни опити за въвличане на името на училището уронват неговия авторитет и не почиват на каквито и да е фактически или правни основания.

Изказваме искрени съболезнования на близките на загиналите и изразяваме надежда, че издирването на изчезналите лица ще завърши с успех.