Порно сайтът с видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е платен

Има данни за връзка със случая в Бургас

Сайтът, на който са се качвали видеата, заснети в гинекологичен кабинет в София, не е български и е бил с платен достъп, като се е плащало с криптовалута, каза говорителят на Софийската районна прокуратура (СРП) прокурор Николай Николаев пред БТА.

Той допълни, че IP адресите на потребителя, качил материалите на сайта, са извън България – по-точно в страна извън Европейския съюз. "Подозираме, че може да става въпрос за хакерска атака. Имаме данни за връзка и със случая в Бургас", посочи прокурор Николаев.

"Полицията е задържала едно медицинско лице. Нямаме доказателства, че той е разпространявал материалите. Изследваме данните, с които разполагаме", добави той.

По неговите думи, разследващите са претърсили осем адреса и са иззели една стандартна охранителна камера, компютър и мобилен телефон и престои да бъдат изследвани.

Междувременно, арестуваният собственик на кабинета д-р Венелин Иванов, беше освободен от полицията.

"Камерата беше настроена да снима само след работно време и при активация за движение. Тя е инсталирана не от мен, а от легална фирма", коментира той.

Сайтът с качените видеозаписи е блокиран. Здравните власти призоваха ако някоя жена се опасява, че е била снимана по време на преглед, да се обърне към Министерството на здравеопазването и Комисията за защита на личните данни.