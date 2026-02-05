Позната на Ивайло Калушев: Смятам, че той е убит и заровен, за да не проговори

След трагичния случай в хижа „Петрохан“, в който загинаха трима мъже, разследването продължава. Все още се издирват хора, които биха могли да имат информация за обстоятелствата около смъртта им, а причините за инцидента остават неясни.

Близка на Ивайло Калушев – собственик на организацията, в която са членували жертвите, говори пред "Bulgaria ON AIR". Според нея Калушев може би е бил убит.

„Планинари, пещерняци, треньори по гмуркане и пазители на природата – така описва тримата мъже тяхна приятелка. Хижата превърнали в частен имот, използван за събирания и обучения, дори и за тиймбилдинги на чужди организации“, разказва жената.

Тя допълва, че много българи посещавали хижата като гости, безплатно, и че сред тях имало хора, които по-късно са ги очернили с невярна информация в доклади за ДАНС:

„Всички българи, които ходеха - те бяха много, които отиваха на тяхна сметка като гости, отиваха там на развлечение безплатно. Те имаха много приятели, включително тези, които по-късно започнаха да ги очернят и да пишат доклади с невярно съдържание в ДАНС.“

Според нея твърденията за секти, трафик на деца и други престъпления, свързани с хижата, са неверни:

„Въз основа на това в момента се разпространяват неверни материали за секта, трафик на деца, мен даже ме е гнус да го повтарям.“

Жената не пожела да разкрие детайли за сигналите до ДАНС или кой ги е подал, но вижда връзка между трагичния край на тримата мъже и сериозно засегнати интереси на хора, замесени в незаконен трафик, каналджийство, дърводобив и лов.

„Не знам нищо за него, мога само да смятам, че той е убит и заровен. Защото Иво е много силна личност и ако го оставят жив и се разприказва, те не могат да му затворят устата. Просто ще каже какво е правил, защитавал е природата, винаги е помагал на всички“, сподели жената.