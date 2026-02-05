Младен Маринов: Защо Рашков закри РУ-Годеч, когато е регистрирана НПО на убитите в "Петрохан"?

Бившият министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС Младен Маринов призова случаят в Петрохан да не се политизира. В кулоарите на парламента той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация.

"Според мен трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили 2022 година. Примерно, г-н Рашков е закрил районното в Годеч, Граничната полиция е изтеглена от Годеч. Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите, да ги дадат и тогава. Може престъплението въобще да не е свързано с тая дейност", коментира Маринов.

По думите му може престъплението въобще да не е свързано с тази дейност.

"Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи", допълни Младен Маринов.