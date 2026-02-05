Журналист: Познавам Ивайло Калушев, многократно съм ходил в хижата край "Петрохан"

Владимир Йончев смята, че Ивайло Калушев е жив и се крие

Главният редактор на "OFFNews" Владимир Йончев разказа пред NOVA, че е познавал добре издирваният Ивайло Калушев и много пъти е ходил в хижата край "Петрохан". Журналистът е убеден, че Калушев не е извършителят на убийствата.

„Калушев беше основал форум за екстремни преживявания - основен канал за планинарите. Затвори го, когато членовете му започнаха да се карат, а не да си сътрудничат. По едно време беше взел един хан край Дряново с няколко приятели и обикаляше пещерите в района, живял е и в Мексико. От прохода Петрохан чак до Искърското дефиле се намира най-красивата планина - Понор. Ходил съм стотици пъти в района. Там се намира най-голямата пещерна система. Регионът е подходящ за нерегламентиран лов, бракониерство на дърва и за ''бране'' на камъни за алпинеуми. Калушев винаги организираше курсове, възпитаваше любов и уважение към природата. Ако е имало хора, които не са го харесвали, то е било, че откриваше пещери, за които не казваше на мнозина. Основният смисъл за него беше да опази планината“, разказа Йончев.

Журналистът обясни, че познава и тримата убити. По думите му те са били заможни момчета.

"Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма, никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж. Дечо имаше счетоводна къща, а Пламен беше инструктор-водолаз. Тримата бяха в Мексико за известно време - изследваха подводни пещери. Ивайло беше будист, но беше и аскет. Сигурен съм, че не е извършил убийство, не бива да го изкарват педофил и неустойчив, това значи, че не се прави разследване, а очерняне. Вероятно е имало натиск върху него от няколко структури, преценил е, че ако се махне, ще предпази другите, но не е успял."

Владимир Йончев смята, че Ивайло Калушев е жив и се крие.