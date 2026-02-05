Обществото иска отговори за "Петрохан", а реакцията на институции наподобява фолклор

Коментар на бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев

Обществото иска отговори, но действията на държавните институции вместо яснота пораждат още повече въпроси. Това заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев пред bTV.

„Разбрахме, че ДАНС работи по случая от две години и вероятно е събирала определени материали. Най-вероятно става въпрос за заплаха срещу държавата. По мое мнение случващото се в тези институции наподобява българския фолклор – една художествена самодейност. Обществото иска да знае истината за това тройно убийство, а в същото време се оказва, че тези хора са били добре известни“, заяви той.

Според Василев, най-лесно е да се извади постановлението, по което е започнала работата и да се види какво е свършено.

"Какво получава обществото, след като не знаем докъде е стигнала преписката, попита Василев. Няма отговори дали убитите са добри момчета, помагащи на деца, или каналджии и наркотрафиканти или паравоенна организация".

Роман Василев отправи упрек към "всички, които излизат в първите дни от разследването и коментират всевъзможни версии".

„И вие сами разбирате, че след като се коментират тези версии - извършителите, които и да са - един или няколко, на тях им вече ясно какво точно се прави, какви са насоките, кои са хората, които работят. И оттук насетне цялото разследване отива под храстите“, заяви той.