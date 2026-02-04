Връзките на "екотерористите от НАКЗТ" със зеления октопод изобличиха потребители в социалните мрежи.

Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) се прочу трагично покрай застреляните трима мъже при опожарената хижа Петрохан - в случай по-фрапантен и от сюжета на сериала "Туин Пийкс", според изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Създадената на 13 януари 2022 г. неправителствена структура с гръмкото име Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) е упражнявала реален контрол върху района около хижа Петрохан. Под претекст за опазване на зоните от мрежата Натура 2000, организацията е разположила тежка въоръжена охрана и ограничавала достъпа на туристи до планински маршрути. По данни на местни жители и планинари, още от 2021 година охранители на НАКЗТ спирали преминаването по пътеката към Тодорини кукли, а през зимните месеци дори не са допускали хора в района на прохода. Всичко това се е случвало без ясно законово основание и извън официалните режими за защита на Натура зоните. Хижа "Петрохан" е придобита още през 2020 г. от член на Управителния съвет на НАКЗТ. На 8 февруари 2022 г. Министерството на околната среда и водите подписва споразумение за сътрудничество с НАКЗТ за "осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони". Повече от фрапиращо е използването на думата "агенция" в името на Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

"Политически индоктринирани и въоръжени "Национална агенция за контрол на защитени територии" показват множество топли връзки и подкрепа с политически фигури от ПП-ДБ. Многократно екотерористите са споделяли от официалните си профили подкрепа за европейски инициативи, включително поздрави за "Денят на Европа" и послания към тяхното "европейско семейство". Освен това еко-терористите публично са изразили благодарност за финансово спонсориране от чужди правителства, инициативи на ЕС и лични благодарности към Саша Безуханова, министерството на околната среда по времето на Борислав Сандов и неговият заместник Тома Белев.

Като "още по-скандална" коментират заявката на НАКЗТ за подкрепа към "режима в Киев" и "еко възстановяването на Украйна". "Еко-терористите са били награждавани както от чужди държави като Чехия и Ирландия, но и от депутата на ПП/ДБ Александър Дунчев", коментира потребителя Мартин Петров в своя публикация, към която приложи и снимки на стари публикации във "Фейсбук" профила на Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ).

"НАКЗТ се формира януари и февруари 2022 година и 20 дни след регистрацията им Борислав Сандов като министър сключва споразумение с тях ... Март 2022 година вътрешният министър Рашков пък изведнъж закрива РУ-тата в Годеч и Болярово в чиито райони се намират двете хижи, които са бази на НАКЗТ", пише друг потребител.

На 20 февруари 20024 година на специална церемония и в присъствието на вътрешния министър Калин Стоянов и шефът на Гранична полиция главен комисар Антон Златанов в града се върна Втора група на Гранична полиция. Стоянов обеща, че ще се възстанови и районното полицейско управление в Годеч, което беше закрито по нареждане на Бойко Рашков, припомня фактите "Труд news".

"На фона на убийствата в района на хижа Петрохан, припомняме:

През 2022 г. МОСВ, с министър Борислав Сандов, от квотата на "Демократична България ", подписва споразумение със съмнително НПО, създадено месец по-рано, което започва да „охранява“ района.- НПО без реална дейност и служители

- С фалшиви снимки на „рейнджъри“

- Частни гардове спират туристи

- Без законови правомощия

- Един от основателите придобива земя около хижата малко преди това.

- Кой контролира района и с какви правомощия?", попита в социалната мрежа народният представител от "Възраждане" Константина Петрова.

Очевидна е връзката с познатата мрежа Зеления октопод. Зеленият октопод доби публичност като наименование, с което обществеността нарича многобройните екологични НПО. Дейността на тези, финансирани от чужбина сдружения, е насочена главно към усвояване на еврофондове и блокиране – по лобистки или политически причини – на десетки важни за държавата, живота и здравето на хората инфраструктурни проекти. Борислав Сандов е представител на няколко НПО с партийна кариера, като съпредседател на Зелено движение и ДБ, министър на екологията.

Сред политиците, близки до неправителствената организация, се споменава и името на кмета на София Васил Терзиев, който днес излезе с официална позиция за отношенията си с "Иво, Дечо и Пламен", които познавал "лично". "Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично". И преживявам това, което се случи". Терзиев сам засегна и въпроса за финансирането на НАКЗТ: "Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение". Цялата позиция на столичния кмет, четете тук.