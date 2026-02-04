От години ДАНС разследвала НПО-то, което стопанисва скандалната хижа Петрохан

Димитър Куманов от сдружение "Балканка" съобщи, че от 2022 година Държавна агенция „Национална сигурност“ разследва дейността на неправителствената организация, която стопанисва трагично известната вече хижа Петрохан, до която бяха открити тримата застреляни мъже. Самият той е давал сведения пред ДАНС.

В ефира на Нова телевизия Куманов обясни, че „Националната агенция за контрол на защитените територии“ е сключила споразумение с Министерството на околната среда и водите през февруари 2022 г., малко след регистрацията си. „В него се говори за регулаторни и контролни функции, което е абсурдно, защото такива може да изпълняват само държавни органи“, заяви той.

По случая е имало проверки от Изпълнителната агенция по горите, която е установила незаконно заграждане.

Водено е и разследване от ДАНС, в рамките на което Куманов е давал сведения. По думите му, за кратко време, организацията е създала няколко структури с близки имена и цели, които са сключвали споразумения помежду си и с институции.

Куманов разказа за сигнали още от 2022 г. от планинари, спирани от въоръжени мъже край хижата. "Хората са били връщани с обяснението, че територията е забранена", обясни той пред Нова телевизия.

По думите му около хижата е имало голяма заградена площ с електропастири, бариери, табели за забранен достъп и камери. Куманов твърди, че снимки на въоръжени „рейнджъри“, публикувани на сайта на организацията, са били заимствани от чуждестранни сайтове, което според него е създавало внушение за държавна или официална охрана.

Куманов беше категоричен, че опазването на природата не може да се извършва чрез сплашване и въоръжена охрана. „Не може да убедиш някого, че пазиш природата, ако го застреляш, защото бере гъби“, заяви той.

Разследването по случая продължава, като се очаква резултатите от експертизите да дадат по-ясна представа за случилото се и за ролята на всички замесени лица и организации.