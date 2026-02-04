Останки от човешки крайници открити в столичния Северен парк

По първоначални данни става въпрос за мъж

Останки от човешки крайници са били открити в Северния парк в София в неделя. Това става ясно от медийни публикации. Към този момент не е ясно какво точно се е случило.

По първоначални данни става въпрос за мъж, а документи не са намерени. Най-вероятно тялото е престояло доста време на въпросното място, преди да бъде намерено. За случая е станало ясно, след като минувач е бил наблизо и е усетил лоша миризма, пише „Фокус”.

Все още няма официална информация от столичната полиция за случая.