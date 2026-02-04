Скрита камера в гинекологичен кабинет в София - клипове изтекоха в порно сайтове

Поредни сигнали за видеа в порно сайтове. Зрители на NOVA алармираха за видеоклипове в сайтове за възрастни, заснети със скрити камери, този път от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София.

На кадрите се виждат жени по време на гинекологичен преглед, заснети без тяхно знание или съгласие. Медицинските консултации са записвани с камера, поставена дискретно в ъгъл на кабинета. Част от видеата вече са публикувани в платени платформи за съдържание за възрастни.

От NOVA съобщиха, че проверяват случая и изясняват автентичността на клиповете, както и обстоятелствата около заснемането и разпространението им.

Скандалът идва на фона на вече разкрити случаи, при които видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък бяха разпространявани в порносайтове. Потърпевшите жени са десетки, а сред тях има малолетни и непълнолетни.