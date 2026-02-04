Изтекоха кадри на голи жени и от козметично студио в Казанлък

Собственичката на студиата публикува изявление

След скандала с изтичането на голи снимки на клиенти на козметични салони в Бургас, нови кадри от интимни процедури на десетки жени в Казанлък лъснаха в интернет. Според първоначалните данни снимките и видеата са заснети през 2023 г. в студия за красота, като потърпевшите се чудят как е монтирана камера в зоната за интимни процедури.

Все още не е ясно в кои сайтове за възрастни са публикувани снимките и видеата. Собственичката на студиата за красота, която живее в Пловдив, но е родом от Казанлък публикува изявление.

"За съжаление, до нас достигна информация, че четири снимки, направени през октомври 2023 г. в едно от първите ни студиа в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произхода на въпросните снимки. Разчитаме на органите на реда за тяхното сваляне", казват от студиото.