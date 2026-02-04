Министър Георгиев: Близо 700 сигнала за сексуални посегателства над деца

Представям ви една реформа в Наказателния кодекс, която касае изключително важна и тежка тема за обществото – противодействието на педофилията и различните видове сексуални посегателства срещу деца и младежи. Това обяви на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър в оставка Георги Георгиев.

„Близо 700 сигнала са получени за последните две и половина години за различни сексуални посегателства срещу деца. 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца. 64% от пострадалите са деца на възраст до 14 години – това са около 290 български деца“, изнесе тревожна статистика Георгиев.

От министерството са направили задълбочен анализ на европейското законодателство и, с препоръки от Европейската комисия, са подготвили реформа в три основни направления.

На първо място се предлага промяна в давността за наказателно преследване на подобни престъпления.

„Изместваме началния момент на давността от навършването на пълнолетие, което драстично увеличава възможността да бъдат разследвани такива случаи“, обясни Георгиев.

На второ място се въвеждат по-тежки наказания за престъпления, извършени срещу деца до 10-годишна възраст.

„Това е утвърдена практика и в други европейски държави. Принципът е ясен – колкото по-малко е детето, толкова по-висока е обществената опасност на престъплението и съответно толкова по-строго трябва да бъде наказанието. Предвиждаме лишаване от свобода до 15 години“, посочи Георгиев.

На трето място правителството предлага допълнително увеличаване на санкциите, както и въвеждане на нови квалифицирани състави – по-тежко наказуеми престъпления, които да дадат на българските съдии по-богат и адекватен инструментариум при налагането на присъди.