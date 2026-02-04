Костадинов за "Петрохан": Започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ППДБ

Досиетата "Епщайн" показват истинския лик на разложения и изроден античовешки западен "елит". Това написа председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалните мрежи. Според него няма значение дали човек деградира, за да стане част от елита, или деградира след това, като и в двата случая става дума за „завършени мизантропи“. По думите му подобни хора нямат място „по върховете на обществото“.

В публикацията си лидерът на „Възраждане“ повдигна темата за трагичния инцидент край хижа „Петрохан“.

"От вчера се говори, че се разследва педофилска мрежа, като започнаха да се появяват имена на влиятелни политици от ППДБ. Все още нищо не е ясно, но безпрецедентното за България тройно убийство поставя много въпроси. Припомням, че само преди няколко месеца друг активист на ППДБ, Станимир Хасърджиев, беше задържан с обвинения за измъчване и посегателства над мъже," продължи Костадинов и попита ще вземат ли отношение ППДБ по този и всички останали педофилски скандали, с които техни активисти и лидери вероятно са свързани? Или ще мълчат?

"Това, което виждаме в момента, е само върхът на айсберга, но едно е безспорно. Целият айсберг трябва да бъде разкрит и взривен. За доброто на човечеството. И в нашия случай - за доброто на България, което означава ППДБ да бъде забранена като престъпна организация."