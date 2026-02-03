Източиха 20 000 лв. от сметките на жена чрез фишинг имейл

Полицията в Кърджали разследва източване на 20 000 лв. от банкови карти на жена от областния център.

По първоначални данни престъплението е извършено чрез фишинг имейли, с които се иска актуализиране на данни. Така жената е дала достъп до електронното си банкиране и измамниците са направили бързи преводи на пари от две сметки. След фалшивата актуализация потърпевшата посетила банковия клон, но парите вече са били прехвърлени.

Разследването е започнато с постановление на Районната прокуратура.

Полицията за пореден път предупреждава да не се отговаря на имейли, които изискват лични данни и актуализация на платежни инструменти.