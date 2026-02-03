Година и осем месеца затвор ефективно за прокурорския син Васил Михайлов

Софийският градски съд (СГС) отмени условната присъда от една година лишаване от свобода на Васил Михайлов, известен като „прокурорския син от Перник“, и му наложи общо наказание от 1 година и 8 месеца затвор, което трябва да бъде изтърпяно ефективно.

Решението е от 21 януари 2026 г. и е постановено от състав на наказателното отделение на СГС по делото за закани за убийство на бившата му приятелка Боряна Рангелова.

Михайлов бе обвинен, че в периода октомври 2022 г. – юли 2023 г. е отправил четири отделни закани за убийство към бившата си приятелка Боряна Рангелова.

Първоинстанционният съд обаче е приел за доказано само едно от деянията – от 28 октомври 2022 г., а по останалите три пункта е постановил оправдателна присъда.

Делото в СГС е образувано след протест на Софийската районна прокуратура, жалба от пострадалата и искане на частния обвинител, като прокуратурата настоя Михайлов да бъде признат за виновен по всички обвинения и да получи по-тежко наказание.

Според съда, всички случаи на отправяни заплахи за убийство са доказани. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През април миналата прокуроският син беше признат за виновен за осем престъпления, сред които за нанасяне на средни телесни повреди на трима души, леки телесни повреди по хулигански подбуди на други двама, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и за закана с убийство.