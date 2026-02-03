Педофилска мрежа разплитат разследващите заради труповете край хижа Петрохан

В публичното пространство се появи информация, че МВР води разследване и в посока педофилска мрежа с тримата мъже, чиито трупове бяха намерени край хижа Петрохан. Има данни, че един от тримата застреляни във времето е участвал в организацията на обучения на деца и детски лагери. В момента органите на реда проверяват дали именно по време на тях не е имало съмнения/доклади за педофилски действия, като полицията имала обосновани предположения за това. Споменава се още, че тримата убити са практикували нетипични източноазиатски практики, по-близки до сектантство.

И към момента от силовото ведомство няма официална информация дали се касае за групово самоубийство (три самоубийства), двойно убийство и самоубийство или тройно убийство.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Както по-рано "Труд news" съобщи, и тримата намерени мъртви мъже са с чисти досиета и са притежавали законни оръжие. В хижата са открити множество оръжия, като се проверява дали всички те са законно притежавани. Мъжете са т. нар. планински рейнджъри.

Кои са жертвите?

Трите жертви, открити в хижата "Петрохан" са приятели и живеят почти целогодишно там, съобщи bTV от свои източници. Те са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години.

По информация на медията, Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина. От близки до разследването телевизионният канал научи, че неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите. Тъй като и той прекарвал не малко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

По информация на bTV, жертвите са част от първата Българска рейнджърска служба. Те съществуват от 2020 година и организацията им се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Създадена е като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури. Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF) и от 2022 година има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.

Агенцията работи в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации и притежава първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, Западна Стара планина. по техни данни за неколкогодишното им съществуване са постигнати значителни успехи по опазването на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки са сведени на практика до нула.

Кметът на с. Гинци за труповете в "Петрохан": Застреляни са в главите, беше пълно с оръжия

Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа „Петрохан” и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите в София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора. Това заяви пред Нова телевизия кметът на с. Гинци Георги Тодоров, след като в бившата хижа „Петрохан”, която се намира в землището на селото, бяха открити три трупа.

„Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба“, сподели той.

„Казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил. До тях имаше празни гилзи. Имало е много оръжия вътре в хижата. И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучета също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси“, каза още той.

По думите му мъжете постоянно са живеели там:

„Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от вр. Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата.”

Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх. Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.

„Познавах лично единият – Иво, предупредих го, че не е за тези хора, защото имах едно наум, че не им е читава работата”, каза още Тодоров.

Зеленият октопод наднича в хижата Петрохан

Министерството на околната среда и водите е сключило споразумение за охрана на зоните от Натура 2000 и защитените територии със съмнителна неправителствена организация, основана месец преди подписването. За това алармират от риболовен клуб „Балканка“, цитирани от Еко Новини.

НПО-то с гръмко име „Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии“ вече охранява територията около хижа Петрохан, която се оказва собственост на член на управителния съвет на неправителствената, но национална, агенция. Агенцията, която на официалната си страница има графа "вход за служители", се оказва, че всъщност няма нито дейност, нито служители.

Споразумението е подписано лично от министъра на околната среда и водите и вицепремиер по климата Борислав Сандов.

Гардовете, които са с неясни правомощия, вече спират туристи в района на хижата и не им позволяват да преминават към Тодорини Кукли. Действия, които са напълно в разрез със закона, тъй като ограниченията в зоните от Натура се определят от Планове за управление, които не забраняват дейности като планински туризъм.

Интересно е, че от сайта на въпросната т.н. „Национална агенция“ става ясно, че тя работи в сътрудничество с няколко други неправителствени организации, също създадени в началото на 2022г. Това са неправителственият „Европейски институт за биоразнообразие“, който е създаден на 12.01.2022г. и ще обучава рейндъри. Друг партньор е европейският Институт за Карстови и Хидрогеоложки Изследвания - Е. А. Мартел, основан на 13.01.2022г. от основателя на предходния Европейски Институт и на „Националната Агенция“.

„Още по-интересното е, че единият от основателите на Националната Агенция Е придобил от министерство на земеделието едно парцелче от малко над 5 /пет/ декара около хижата Петрохан. Това придобиване е станало на 13.12.2021 - в деня на встъпването в длъжност на новото правителство, а цената за петте декара е цели 4928 левчета“ става ясно от разкритията на „Балканка“.

