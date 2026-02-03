МВР за труповете край хижа Петрохан: Разследва се затворено общество с елементи на секта

МВР издирва лица, свързани с неправителствена организация. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията

Намерените три тела, при хижа край прохода Петрохан, не са на криминално проявени лица. Това каза на брифинг директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той добави, че полицията работи по абсолютно всички версии, които са възможни.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза още Васков и уточни, че се чакат аутопсии и експертизи.

Има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация, обясни той, цитиран от БТА. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи също Захари Васков и добави, че през 2022 г. тя има сключено споразумение с Министерство на околната среда и водите относно опазване на природата в района.

Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, каза още директорът на Главна дирекция „Национална полиция“.

Директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР-София ст. комисар Тихомир Ценов каза, че няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към Областна дирекция на МВР – София или Районното управление в Годеч, свързан с каквато и да е незаконна дейност от организацията.

Проверява се информацията, че починалите са живели в латиноамериканска държава и от няколко години са се завърнали в България. Оръжията открити около телата са законно притежавани, добави Ценов.

Педофилска мрежа разплитат разследващите заради труповете край хижа Петрохан

Както "Труд news" съобщи по-рано в публичното пространство се появи информация, че МВР води разследване и в посока педофилска мрежа с тримата мъже, чиито трупове бяха намерени край хижа Петрохан. Има данни, че един от тримата застреляни във времето е участвал в организацията на обучения на деца и детски лагери. В момента органите на реда проверяват дали именно по време на тях не е имало съмнения/доклади за педофилски действия, като полицията имала обосновани предположения за това. Споменава се още, че тримата убити са практикували нетипични източноазиатски практики, по-близки до сектантство.