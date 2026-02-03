Версиите за трите жертви на „Петрохан“ – от убийство до ритуално самоубийство

Цяла нощ е продължило разследването на тежкото криминално престъпление с три жертви, които бяха открити вчера до хижа „Петрохан“. Всички факти и обстоятелства около случилото се се изясняват.

Според източници на bTV, в разследването на смъртта на тримата мъже са включени най-опитните криминалисти на полицията.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Назначени са аутопсии на телата.

По информация на bTV, тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главата.

До телата им са намерени и оръжия.