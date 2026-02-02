Предложиха предсрочно освобождаване за Брендо

Старши комисар Борислав Чорбански, началник на софийския затвор, е преложил Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, съобщи БТА, позовавайки се на информация от Софийския градски съд (СГС). От момента на подаване на предложението - миналата седмица, са оставали четири години и девет месеца от присъдата на Банев. Предстои да бъде насрочено заседание в СГС, на което да се разгледа предложението.

В мотивите към предложението на Чорбански се посочва, че Брендо е излежал по-голямата част от присъдата си и тя е изпълнила задачата си.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев -Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.