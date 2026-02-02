Две жертви след челен сблъсък между микробус и кола на пътя Варна-Бургас

Шофьор на лека кола с полска регистрация и спътникът му загинаха на място след челен сблъсък с микробус. Зверската катастрофа станала три минути след 14 часа в понеделник на около 3 километра преди Старо Оряхово в платното за Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От удара е пострадал и трети човек от лекия автомобил, който е откаран с линейка в болница. Шофьорът на микробуса се разминал с по-леки травми. Към момента все още не е установена самоличността на загиналите.

Заради тежкия пътен инцидент трасето Варна-Бургас временно е затворено, а обходният маршрут минава през Равна гора, като пътят е проходим при зимни условия, допълниха от полицията.