Софийска районна прокуратура обвини и задържа трима мъже за противозаконно отнемане на лек автомобил

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност трима мъже за противозаконно отнемане на лек автомобил.

На 30.01.2026 г. около 07,30 часа пред детска градина в ж.к. „Люлин“ в гр. София, обвиняемите Ц.Л., В.Б. и И.И. противозаконно отнели лек автомобил марка „Тойота“ от владението на Д.М. с намерението да го ползват.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 346, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Ц.Л., В.Б. и И.И. са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.