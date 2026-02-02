Автобус се преобърна край Сливен

При инцидента е пострадала жена

Автобус се преобърна на пътя между Сливен и Тополчане, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Инцидентът е станал на 2 февруари около 00:25 часа. По първоначална информация 49-годишен мъж от Омуртаг, който управлявал автобус „Мерцедес“, е загубил контрол над превозното средство, след което то се е преобърнало.

При катастрофата е пострадала 68-годишна жена от област Шумен. Тя е транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение в Сливен, като състоянието ѝ е стабилно и няма опасност за живота.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.