Надрусан поляк и пиян украинец хванати да шофират

Надрусан поляк и пиян украинец бяха засечени да шофират в Слънчев бряг и Бургас. По време на снеговалежа, в района до комплекс "Гранд Камелия" в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Туран". Зад волана му бил полякът, който се оказало, че живее в село Долни Чифлик. Полицаите са установили, че е надрусан с кокаин и канабис. Водачът е задържан за срок до 24 часа.

В района на бургаската улица «Стефан Стамболов» до №94 служители от Второ Районно управление – Бургас пък спрели за проверка лек автомобил «Фолксваген Пасат», със сливенска регистрация. Зад волана бил украински гражданин с постоянен адрес в Ловеч. При проверката, дрегерът отчел, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.54 промила.

Украинецът също е задържан за 24 часа, съобщават от ОД на МВР.