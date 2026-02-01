Перничанин арестуван за отвличане в Италия

Жертвата е китайски бизнесмен

Издирват още един българин

Българин, заподозрян за отвличането на китайски бизнесмен в Италия, е задържан при акция на българската полиция. 51-годишният нашенец С. В. е смятан за един от двамата участници в престъплението. Арестът е извършен в изпълнение на европейска заповед за арест, предадоха италианските медии.

Китайският предприемач Ян Исян (46 г.) бе похитен в края на ноември миналата година в тосканския град Прато. Двама мъже се представили за служители на реда и го убедили да се качи в автомобила им под претекст за проверка.

Според разследването на италианските власти нашенецът пристигнал в Италия на 26 ноември 2025 г. Той карал черно “Ауди А6”, регистрирано на негово име. Автомобилът по-късно се оказал ключов елемент в разкриването на престъплението. Камерите за видеонаблюдение са заснели същата кола в района на улица “Рубе” в Прато в минутите непосредствено преди отвличането, както и по маршрута до улица “Куртатоне”, където жертвата е била предадена на двама китайски граждани, предполагаемите надзиратели.

Само часове след отвличането, на 30 ноември около обед, автомобилът е преминал през граничния пункт в Триест, насочвайки се обратно към България. В колата е имало и втори български гражданин, който се издирва от властите. Разследващи смятат, че българите са само изпълнители. Основната версия е, че зад отвличането стои все още неразкрит поръчител.

Предприемачът е държан в плен пет дни и освободен на 5 декември, след като е бил платен откуп от 500 хил. евро в криптовалута.