Маскирани са направили въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив рано тази сутрин.

Около 4:00 часа към полицията е бил подаден сигнал, че в обекта са нахлули двама маскирани, като по предварителна информация единият е държал оръжие.

След като заплашили служителите в магазина, те успели да вземат пари от оборота и да избягат. От полицията все още уточняват открадната сума, но вероятно става въпрос за близо 1000 евро.

Предстои да бъдат прегледани записите от охранителните камери, както в магазина, така и в района около него, с цел установяване самоличността на нападателите. Разследването по случая продължава.