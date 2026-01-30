Сарафов ръководил съвместно със САЩ операцията срещу българските хакери

Обвинител номер едно в държавата Борислав Сарафов лично е координирал мащабна съвместна операция между българските служби и американските власти, при която бяха извършени претърсвания и изземвания на 30 адреса в страната, насочени срещу администраторите на най-големите торент платформи у нас.

Българските сайтове, от които се теглят свободно музика и филми, са обект на международни разработки отдавна, тъй като нарушават основни авторски права и грубо погазват закони, свързани с компютърните престъпления и прането на пари, укриване на данъци и др.

"Труд news" припомня, че по-рано днес, 30 януари, силовият министър обяви, че има четирима задържани по случая, за които се смята, че стоят зад незаконните платформи. Той отказа да коментира повече подробности за тях, тъй като разследванията продължават.

"Под ръководството на Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура екипи на Националната следствена служба, ДАНС и ГДБОП-МВР съвместно с агенти от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Департамента по правосъдие на САЩ извършиха претърсвания и изземвания на 30 адреса в цялата страна", обявиха в официално съобщение от държавното обвинение.

Години наред сайтовете Zamunda, Arena и Zelka незаконно качваха съдържание, без уредени авторски права. Днес, 30 януари, този надпис се появи в част от платформите.

"Лично и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов координира действията на българските институции с представителите на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, офиса за разследвания на вътрешната сигурност в Атина, офиса за митническа и гранична защита в София и офиса на Министерството на правосъдието на САЩ в Букурещ, отдела за международно компютърно хакерство и интелектуална собственост", посочват още от там.

Координираната операция е насочена към три от най-големите торент платформи, базирани в Европейския съюз и осъществявали незаконно разпространение на материали, защитени с авторски права.

По време на операцията са идентифицирани лицата, които са администрирали торент тракерите ArenaBG, Zamunda и Zelka, като по този начин са осигурявали нерегламентиран достъп до филми, музика, игри, софтуер и други форми на интелектуална собственост.

Предприемат се действия по преустановяване на достъпа до незаконното съдържание и премахване на платформите. Иззети са множество компютърни конфигурации, оборудване и други електронни доказателства, чрез които са извършвани престъпления срещу интелектуалната собственост, съгласно чл. 172а, ал. 2 от Наказателен кодекс.

Предстои оценка на събраните доказателства и привличането като обвиняеми на лицата, участвали в разпространението на пиратско съдържание в интернет.

В хода на операцията са претърсени жилищни адреси, офиси на счетоводни фирми и други места, като са събрани данни и за пране на пари. Предстои назначаването на комплексна компютърно-техническа експертиза на иззетите технически средства.

"И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов поздрави екипите на българските и американските правоохранителни органи за успешно проведената координирана операция, като подчерта нейното значение за укрепване на трайното оперативно сътрудничество между България и САЩ в борбата с киберпрестъпленията и престъпленията срещу интелектуалната собственост", заявиха от държавното обвинение.