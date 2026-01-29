72 часа арест за тираджията, предизвикал катастрофата край село Телиш

АПИ отговорна за черен лед на пътя

Взимали му книжката за употреба на алкохол

46-годишният тираджия, обвинен в причиняване на катастрофата край плевенското село Телиш, при която вчера загина 58-годишният д-р Цветан Костадинов от Червен бряг, остава в ареста за 72 часа. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Плевен.

Както писа “Труд news”, тежката катастрофа стана към 7,30 часа в сряда, когато ТИР се подхлъзна, каросерията му се изви и удари лекия автомобил, управляван от 58-годишния д-р Костадинов. Според катаджии причината за катастрофата е заледен пътен участък с черен лед, заради който шофьорът на ТИР-а губи контрол над управлението.

Загиналият д-р Цветан Костадинов е бивш кмет на Червен бряг. Във фаталната сутрин той пътувал към Плевен, където работи в една от болниците. Полевите проби на тираджията за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Въпреки това той е задържан, той като има множество глоби в шофьорското му досие, като и веднъж книжката му е взимана временно за употреба на алкохол, но под 1,2 промила алкохол, за което санкцията е била само административна. Заради опасността да извърши друго престъпление прокурорите ще искат от съда в Плевен да му наложи постоянен арест.

Вчера от Института за пътна безопасност заявиха, че наличието на черен лед на пътя означава само едно - лош дренаж на настилката, за което отговорността трябва да поеме ръководството на Агенция “Пътна инфраструктура”.