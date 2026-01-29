Асен Василев загуби делото, което водеше срещу Тошко Йорданов за 250 000 лв.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев загуби на първа инстанция делото за клевета, което заведе срещу колегата си депутат Тошко Йорданов от "Има такъв народ" (ИТН).

Василев търсеше 250 000 лв. обезщетение (частичен иск – 75 000 лв.) заради твърдения на Йорданов през 2021 г., че в миналото е присвоил интелектуална собственост и е бил съден за това във връзка с фирмата Lesno.

Фактите в сагата

Софийският градски съд обаче приема, че думите на Йорданов се основават на факти.

В решението си съдия Цветелина Георгиева посочва, че по делото са представени доказателства за търговски спорове между инвеститори и компании, свързвани с Василев, включително Lesno, Everbread и SuperSonic. Съдът отбелязва, че през 2009 г. Василев и негови съдружници са създали нова фирма – Everbread Holdings, която е разработвала софтуер, конкуриращ този на Lesno, финансиран от фонда NEVEQ.

В решението се цитира и споразумение от 2011 г., в което се признава, че в софтуера „Haystack“ има части от код, за които са били предявени претенции за нарушени права. Съдът подчертава, че по делата в САЩ, Великобритания и Нидерландия, в които Василев е участвал, няма съдебни решения в негова полза – всички спорове са приключили извънсъдебно.

На този фон съдът приема, че твърденията на Йорданов не са клеветнически и отхвърля иска на Василев.

Така Асен Василев е осъден да плати 11 303 лв. разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд.