Обвиниха мъж за побой над сина и партньорката му

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.01.2026 г. около 02,30 часа в апартамент в ж.к “Младост 2” в гр. София, обвиняемият П.И. е удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Обвиняемият ударил с юмрук дясната ръка и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите П.И. е причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която живее, като я хванал за крака и започнал да я дърпа в посока към отворения прозорец, казвайки й, че ще я изхвърли през прозореца.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдбно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 и ал. 2 от НК и по чл. 144, ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 от НК, за които се предвиждат наказания “лишаване от свобода”.

С постановление на наблюдаващ прокурор П.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.