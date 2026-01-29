Седем души обвинени за трафик на хора в София, акцията е координирана с Европол

Още по темата: Акция на Европол срещу трафика на културни ценности, включително и в България 20.11.2025 12:53

На 27.01.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. на територията на гр. София и създадена за извършване на каналджийство и с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК).

Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея, посочват в официално съобщение от държавното обвинение.

Досъдебното производство е образувано на 27.08.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.

Снимките са направени по време на съвместната акция на звената.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси. Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи, съдържащи доказателства за извършено престъпление, разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на 29.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

