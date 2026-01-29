Покрай цялата джендър еуфория се народиха много фалшиви герои

По едно време, за да те приемат све националисти, десни и консерватори беше необходимо само да „громиш“ джендърите и си готов

Малко неудобни истини - покрай цялата джендър еуфория се народиха безкрайно много фалшиви герои. По едно време, за да те приемат све националисти, десни и консерватори беше необходимо само да „громиш“ джендърите и си готов. Лошото е, че дори да проповядваш максимално лява, колективистка, прогресивна, дори открито марксистка идеология ти пак излизаше гига-консерва и патриот ако кажеш нещо за „джендърите“. Дори нямаше нужда да правиш нещо.

При Бойко е същото - ГЕРБ е ляво-прогресивна партия с дясна финансова политика. Тяхната местна власт винаги подкрепяше прайдовете, Бойко прокара закона, с който ЛГБТ хора имат специални привилегии пред закона (по-големите наказания за „омраза“ от нормалните за същото престъпление). ГЕРБ е и част от ЕНП, които прокарват цялата прогресивна идеология. Нищо, че се крият зад либералите, те го правят. Нека, тяхна воля е, ама не става да им се разрешава да стоят на двата стола - ем прогресивни, защото правят такава политика, ем консервативни, защото Бойко казал нещо.

Та, Борисов може да се възмущава от това, но нека си даваме сметка какво прави партията му. И дори е хубаво, че сам си признава, че партията му е бая либерална/прогресивна.

Ама това е по-важно за нас, които обичаме държавата и иска е да има някакви основни общи национални идеи. Някой може да „громи джендърите“ и дори може това да ви е симпатично, но то няма стойност на идеологическа заявка. Бойко го прави, защото беше безкрайно популярно по едно време. Това значи ли, че му промени идеологията? Не.

Извинявам се за стената от текст, но по едно време може би миналата година си дадох сметка каква брутална щета нанесе на всичко дясно/консервативно/националистическо, че съдим по това как ще се изцепи някой по популярна тема в социалните мрежи, а не практичните, смислени неща и идеологията. Това ще го борим още дълго време....