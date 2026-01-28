Кътаме планина от левове под дюшека

Левовете в хората правят купчина по-висока от връх Еверест

Седмица преди края на плащанията с две валути има над 10 млрд. лв.

Обемът на парите е колкото един апартамент

Българите държат планина от пари под дюшеците си, показват изчисления на “Труд news” на база данни на БНБ. След като от 1 януари 2026 г. официалната валута в страната ни е еврото, досега левовете, които традиционно стоят в джоба ни, за да плащаме с тях в магазините, вече са похарчени. Но въпреки това данните на Централната банка към 23 януари показват, че у хората има още 10,1 млрд. лв. Това не са левове за текущи разходи, а спестени пари под дюшеци.

В обращение вече са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 5,3 млрд. евро, което според БНБ осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението. Това са достатъчно пари, които да обслужват търговския оборот в страната. Но предстои и левовете под дюшеците да бъдат сменени с евро.

Наличните 10 млрд. лв. в хората и бизнеса представляват огромен обем банкноти. Дори тази сума да е съставена само от най-големия номинал от 100 лв., това представляват 100 млн. отделни банкноти. С дебелина на една банкнота от около 0,1 мм, ако наредим банкнотите една върху друга би се получила купчина с височина 10 000 метра (10 км), което е по-високо от връх Еверест. При положение, че сред парите под дюшеците има не само столевки, а и банкноти с по-малък номинал, обемът им ще бъде още по-голям. Например, ако левовете под дюшеците са от банкноти от 50 лв., при подреждането им една върху друга ще се образува купчина с височина 20 км.

В зависимост от номинала на банкнотите 10 млрд. лв. представляват хартия с тегло между 100 и 200 тона. Това представляват между 130 и 200 куб. метра. Левовете в обращение биха запълнили малък склад или средно голям апартамент.

Голяма част от левовете под дюшеците отдавна са внесени в банките или са инвестирани. Още през миналата година започна процес на внасяне на левове в банките, за да бъдат автоматично превалутирани с въвеждане на еврото. В резултат размерът на депозитите на домакинствата в банките нарасна значително. През миналата година значително нарасна и търсенето на жилища, като част от използваните пари за покупките съща бяха налични левове, скрити под дюшеци или на други тайни места в дома. Реално левовете, които не са използвани за обслужване на ежедневния оборот в търговията, а са стояли скрити под дюшеци, вероятно са били поне два пъти повече от оставащите 10 млрд. лв., които все още не са обърнати в евро.

Голяма част от левовете, които в началото на миналата година са били скрити в домовете на хората, вече са в банките и ще останат там. Само част от левовете под дюшеци ще бъдат заменени с евро. Този процес е много изгоден за банките, защото при увеличение на парите по депозити на граждани и фирми банките имат възможност да отпускат повече кредити и да инвестират привлечените пари от клиенти, от което да реализират големи печалби.

Размерът на депозитите в българските банки традиционно е по-голям от отпуснатите заеми. Но до края на миналата година банките можеха да държат излишните си пари под формата на свръхрезерви в БНБ при нулева лихва. С влизането ни в еврозоната банките в страната могат да се възползват от депозитното улеснение на Европейската централна банка като депозират излишната си ликвидност (налични пари над задължителните резерви) овърнайт в БНБ, получавайки лихва по депозитното улеснение, която в момента е определена на 2%. Този механизъм гарантира сигурен доход на банките за привлечените от клиентите депозити. Но голяма част от банките продължават да дават нулеви лихви по депозитите на граждани, въпреки че могат да получат сигурни 2% за тях от Европейската централна банка.

Позиция на Централната банка:

Търговци може да откажат 200 евро при малки покупки

Хванаха 71 опита за плащане с фалшиви банкноти

Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не би трябвало да отказват плащане с нея.

Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство, заяви главният касиер на БНБ Стефан Цветков по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото по повод на сигнали, че търговци отказват да приемат такива банкноти. Това означава, че търговците нямат право да отказват плащане с такава банкнота.

Но Георги Чанев, главен директор на управление “Емисионно” на БНБ, обясни, че е важно да бъде спазвано и правилото за добросъвестност. Тоест, ако с 200 евро човек се опита да плати едно кафе, търговецът може да не приеме банкнотата. Имаме общо пет сигнала за това, че е отказано плащане с банкнота от 200 евро, но не и през последните 10 дни, каза председателят на Координационния център Владимир Иванов.

67% от левовете в обращение са обърнати в евро, но в обращение остават 10 млрд. лв. Само в пощите от началото на годината до 23 януари са направени 65 хил. операции по обмяна на левове за евро на обща стойност 95 млн. лв., каза Владимир Иванов. Той призова хората и търговците от по-големи населени места да не обменят левове за евро в пощите в по-малки селища, защото банкнотите евро в тях свършват бързо.

От 1 февруари плащанията в брой в страната ще стават само с евро, напомни Владимир Иванов. Но банките ще продължат да обменят левове за евро без такси до края на месец юни. За обмяната на левове за евро в БНБ няма краен срок.

През миналата седмица от Комисията за защита на потребителите са направили 370 проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото. Наложени са 17 акта за нарушения и са връчени 5 наказателни постановления. Най-много са направените проверки на магазини за храни, паркинги, аптеки и купони за училищни столове. През миналата седмица от НАП са направили 1641 проверки, от които 394 са на хранителни магазини, има и много проверки на фризьорски салони, хотели, паркинги и фитнес зали.

От началото на годината има 71 опита за плащане с неистински банкноти евро, включително и с реквизитни банкноти, които се използват при снимане на филми.

Общата сума надмина 107 млрд. лв.

Депозитите на хората нараснаха с 17 млрд. лв.

Ръст от 20 на сто за година

Депозитите в банките нараснаха рекордно през миналата година.

Депозитите на домакинствата в банките нараснаха със 17,67 млрд. лв. през миналата година и в края на декември надминават 107 млрд. лв., показват данни на БНБ. Това е рекорден ръст на влоговете на хора в търговските банки от близо 20 на сто за година.

Причината за бързото увеличение на депозитите е влизането ни в еврозоната. Още в края на миналата година много хора внесоха значителна част от левовете си по банкови сметки, за да бъдат автоматично превалутирани с приемането на еврото на 1 януари. Само през декември депозитите на домакинствата нараснаха с близо 6,2 млрд. лв.

Но процесът на внасяне на пари в банките започна по-рано. През месец ноември миналата година влоговете на домакинства в банките са нараснали с 2,885 млрд. лв., а през октомври увеличението на депозитите е с 1,7 млрд. лв. Традиционно депозитите на хората в банките нарастват всеки месец. Но в края на миналата година има отчетлива тенденция за внасяне на големи суми по сметки в банките.

Депозитите на бизнеса в банките също нарастват. Само през декември влоговете на нефинансови предприятия са нараснали с 3,1 млрд. лв., а за цялата минала година увеличението им е с 4,8 млрд. лв. Общото увеличение на депозитите в банките на бизнеса, финансовите предприятия и домакинствата през миналата година е с рекордните 23 млрд. лв.

По отношение на голяма част от левовете, които все още са в обращение, може да се каже, че явно хората не искат да ги внесат в банка, а ще ги обменят за банкноти евро, които ще продължат да държат под дюшеци. Но повечето левове вече са в банките.

За година увеличението на ипотеките е с 28 на сто

Бум при кредитите за покупка на жилища

Хората взимат повече заеми от бизнеса

Кредитите за домакинствата за покупка на къщи и апартаменти нараснаха с 28 на сто за година.

Отпуснатите от банките жилищни кредити на домакинствата през миналата година нараснаха с впечатляващите 28 на сто, показват данни на БНБ. В края на миналата година общият размер на отпуснатите заеми за покупка на къщи и апартаменти е над 32,9 млрд. лв. За година увеличението на тези заеми е със 7,2 млрд. лв., а само през декември ръстът им е с 788 млн. лв.

Причината за това е нарастващото желание на хората да живеят в по-хубав дом, както и да вложат парите си в недвижима собственост. Често наличните пари на хората не са достатъчни за инвестиция в хубав апартамент и те взимат и заем, за да осигурят необходимата сума за реализиране на сделка. През миналата година интересът към имотите нарасна допълнително заради предстоящото ни влизане в еврозоната и очакванията на хората, че след приемане на еврото цените ще нараснат още повече.

Потребителските заеми за домакинствата през миналата година нарастват с 13,3 на сто и към края на декември общата им сума надминава 21 млрд. лв. Увеличението на потребителските кредити в рамките на година е с 2,5 млрд. лв. Голяма част от тези заеми са за ремонт в дома, за покупка на обзавеждане и домакински уреди. Оказва се, че желанието на хората да живеят в по-хубав дом е основният двигател за банковото кредитиране в страната.

Домакинствата взимат повече заеми от бизнеса, показват данните на БНБ. През миналата година общият размер на заемите за домакинствата нараства с 9,77 млрд. лв., или с 21 на сто, а увеличението на отпуснатите кредити за бизнеса е с 4,9 млрд. лв., или с 10 на сто.