Оцветяват моста в Бургас в розово

В чест на Колоездачната обиколка на Италия

В сряда Мостът в Бургас ще бъде осветен в розово по повод предстоящата Колоездачна обиколка на Италия.

На работна среща представители на организационния комитет на надпреварата от Италия, експерти от Община Бургас в сферата на пътната безопасност, туризма, културата и строителството, както и представители на Министерството на туризма, КАТ и Областното пътно управление обсъдиха въпроси, свързани с организацията на втория етап от колоездачната обиколка.

На срещата присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов и заместник-кметът по спорт и туризъм Манол Тодоров.

„Ще направим всичко възможно за перфектното провеждане на етапа от Колоездачната обиколка на Италия. Това събитие е от огромно значение за нашия град и за нас е чест да бъдем част от Giro d’Italia“, заяви кметът Димитър Николов.

През настоящата година ще се проведе 109-ото издание на Колоездачната обиколка на Италия – Giro d’Italia. В надпреварата ще участват 180 колоездачи от световна класа.

Бургас е важна точка от трасето, тъй като тук ще бъде финалът на първия етап с начална точка Несебър, както и стартът на втория етап в посока Велико Търново. Следващият етап е Пловдив – София.

След трите етапа в България състезанието ще продължи в Италия, като стартът ще бъде даден от Катандзаро. Маршрутът включва преминаване през Алпите, кратко навлизане в Швейцария и завършва в Североизточна Италия.

Предвидени са три почивни дни, един часовников етап с дължина 40,2 километра и седем етапа с финал на изкачване, като повечето от тях са в последните две седмици на състезанието. Общата денивелация е 49 150 метра, а най-високата точка по маршрута е 2233 метра.