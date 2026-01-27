Община Бургас съфинансира държавен път

Община Бургас ще съфинансира цялостната реконструкция на пътя Бургас – Долно Езерово, за да се осъществи ремонтът на отсечката възможно най - бързо.

Отсечката е част от републиканската пътна мрежа и е в изключително тежко състояние. Въпреки че ремонтът е ангажимент на държавата, Община Бургас изготви за своя сметка техническия проект и го дари на АПИ.

„В началото АПИ искаха пътят да е само от две ленти с разширен габарит на платната. Твърдяха, че трафикът не предполага повече платна. Ние не се съгласихме, привлякохме специалисти и направихме ново обследване. Убедихме ги, че е необходимо трасето да е с 4 ленти. Ще има два локала, за да се осигури достъпа до фирмите в района по време на ремонта“, коментира кметът Димитър Николов.