Ученици и студенти ще пътуват неограничено за 1 евро в Бургас

Общинският съвет на Бургас гласува във вторник единодушно предложението на кмета Димитър Николов - учениците и студентите да пътуват неограничено срещу 1 евро в градския транспорт.

Така ще бъде улеснено ежедневието им и насърчено активното им участие в образователния, културния и обществения живот на града.

Докладната записка от кмета Димитър Николов за осигуряване на преференциални месечни карти за градски транспорт на цена 1 евро, без лимит на пътуванията, д ефакто е част от Програмата за демографско развитие на Община Бургас и надгражда вече въведените политики за привличане и задържане на млади хора. Данните на Националния статистически институт показват, че Бургас е сред малкото общини в страната с положителен механичен прираст – 4 646 души са избрали да се установят в града.

Устойчив ръст се отчита и в образователната система – броят на учениците се увеличава от 27 120 през учебната 2024/2025 г. на 28 031 през 2025/2026 г., а студентите – от 7 307 на 7 641, съобщават от Общината.

Бургас се утвърждава като притегателен център за млади хора и семейства, което мотивира общината да инвестира в нови училища, общежития, спортна инфраструктура, студентски кампус, нови академични направления и модерна градска среда. В морския град вече са открити редица филиали на висши учебни заведения - на СУ "Св. Климент Охридски", НХА, НАТФИЗ и много други, освен наличието на престижните държавен и частен университети на Бургас. В държавния - "Проф. д-р Асен Златаров" има и много чуждестранни студенти, които избират да учат тук предимно за бъдещи лекари.

Затова достъпният и модерен обществен транспорт е ключов инструмент на демографската политика.

Анализът на ползването на транспортни услуги показва, че средно около 5 000 ученици от VIII до XII клас месечно използват градския транспорт, при общо 11 735 ученици в тази възрастова група. Новата мярка цели да стимулира повече млади хора да изберат обществения транспорт като основен начин на придвижване.

Предложението предвижда месечна карта за ученици, студенти и докторанти – редовно обучение на цена 1 евро, неограничен брой пътувания в рамките на месеца и компенсация за общинския превозвач „Бургасбус“ ЕООД в размер на 24 лв. (12,27 евро) за всяка издадена карта.

Очакваните ефекти от мярката са финансово облекчаване на младите хора, както и увеличаване на пътникопотока, коментираха общинските съветници. „Бургасбус“ ЕООД ще създаде необходимата организация за продажба на новия тип карти, като мярката ще влезе в сила от 1 март 2026 г.