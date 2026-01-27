Свлачище затвори прохода Троян - Кърнаре във вторник сутринта. Срутването е следствие на валежите от последното денонощие.

От полицията съобщиха, че спират движението на всички моторни превозни средства. Ограничението се въвежда заради срутището на земна и скална маса върху пътното платно от южната страна.

Първият от поредицата сигнали е получен на тел. 112 към 8:30 ч. Към мястото веднага е отпътувала тежка техника. До разчистване на пътя, съвместна организация се създава от областните дирекции на МВР в Пловдив и Ловеч.