"Софийска вода" търси за неплатени сметки режисьора Люси Иларионов

Артистът твърди, че това е пълен абсурд, тъй като е закрил партидите си към столичното дружество

Режисьорът Люси Иларионов се оказва във необичайна съдебна ситуация години след като е прекратил партидата си към „Софийска вода“. Въпреки уверението му, че е погасил всички сметки и е приключил отношенията си с дружеството по надлежния ред, днес той фигурира като ответник по дело за неплатени задължения.

Историята започва преди около 3 години и половина, когато Иларионов е принуден спешно да освободи жилището под наем, в което е живял повече от две десетилетия. След кончината на хазяина и решението на наследниците да продадат имота, режисьорът напуска адреса и заедно с представител на собствениците урежда всички текущи разходи – включително ток и вода.

„Отидох лично в „Софийска вода“, платих всичко и закрих партидата, която беше на мое име. Бях напълно спокоен, че нямам никакви задължения“, разказва той пред NOVA.

Години по-късно обаче започва да получава известия за съдебно производство, без предварителен контакт от страна на дружеството. Искът е за около 390 лева – включително стари сметки за вода, начислени лихви, държавни такси и юрисконсултско възнаграждение. Според Иларионов част от сумата се отнася до период след датата, на която е закрил партидата.

От „Софийска вода“ посочват, че е възможно при прекратяването да е останал неплатен остатък, а впоследствие имотът да е преминал към нов титуляр. Въпреки това компанията поддържа, че режисьорът дължи сумата.

„Как може партида да бъде закрита, ако има непогасени сметки? И защо ме търсят чак сега, след като съм спазил всички процедури?“ – пита Иларионов.

Той заявява, че няма намерение да плаща и ще защитава правата си в съда.