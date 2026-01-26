Хора възмутени от сметка за 13,50 евро за два чая и кафе

В Червиня, Италия кафето е 1,50 евро

В Пампорово искат 11 евро за салата от зеле и моркови

Жена разкри, че нейни приятели са платили в Пампорово 13,50 евро (26,40 лв.) само за два чая и едно кафе. Тя сравни цените с топ курорти от Европа, като се оказва, че тук е доста по-скъпо.

“4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Капучиното 6 евро в Пампорово, в Италия е 3 евро. За сравнение 4,50 евро е в Монако пред казиното едно кафе”, написа жената в социална мрежа.

“Аз се върнах вчера от една от най-популярните и красиви ски зони в света Червиня-Цермат с над 300 км писти, там цените са по-ниски”, допълва жената. И обяснява, че в Швейцария, в Цермат едно кафе струва 3,50 швейцарски франка на пистата, в Червиня, в Италия цената е 1,50 евро. “Какво им става на нашите хора тук!”, пише жената.

Като допълнение тя показа и менюто за храна, където положението не е много по-различно - цената на родопска боб чорба е 8 евро, толкова струва и лещата, а цената на салата от зеле и моркови е 11 евро.

“Ами просто спрете да купувате. Кафето в Малага на летището е 1,50 евро, на крайбрежната ивица също и то с гледка към морето”, “По-алчно човеченце от българина никъде няма!!”, са част от коментарите на хората в социалната мрежа.