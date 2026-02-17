Иван Игов, психолог: „Случаят Петрохан“ всъщност е „Сектата Калушев“

С тежкотоварни дронове т. нар. рейнджъри не са пазели пчелички и сърнички

Ако разкрием кукловодите, има надежда да се обновим

Обществото ни се раздели на две след трагедията в хижа „Петрохан“. Съобщението на МВР, че шестте трупа, открити на 2 и 8 февруари, са на хора, организирали секта и занимаващи се с педофилия, взриви обществото. Родителите на убитото 15-годишно дете и на мъртвия 23-годишен младеж продължават да защитават заподозрените и не вярват на думите на разследващите. Част от българите изригнаха с обвинения към самоубилите се мъже. Секта ли е в основата на трагедията и как се промиват мозъци, разговаряме с психолога Иван Игов.

- Г-н Игов, как е възможно един човек, в случая Ивайло Калушев, да подчини толкова хора, които да са готови да се самоубият, ако им каже?

- По много начини. Съществуват така наречените психологически зависимости, които се предизвикват на базата на пропаганда или създаването на някакви чувства. Те създадат усещането, че ти си нещо повече от другите. И, разбира се, нещо чисто психологически като личностен фактор - локализацията на контрола. Това е една психологическа характеристика, свойство на характера. Когато човек иска и се стреми сам да се справя с предизвикателствата на света, който го заобикаля, казваме, че той локализира контрола си вътрешно. Или пък се предаваш и казваш - нека някой друг да решава вместо мен. Това може да бъде човек, да бъде вещество - дрога, алкохол, а може да бъде група хора или събития и тогава имаме външен локус контрол. Такива хора много лесно се подават на влияния, защото обещанията, които получават, са за един лесен живот, който другите ще решат вместо тебе. Това, за съжаление, много лесно работи върху децата и юношите, защото тогава човек започва да си задава въпроса - кой съм аз, кои са хората, на които мога да разчитам, какво е бъдещето, което да избера. И вместо тези трудни въпроси да ги решиш сам и с помощта на родителите си, изведнъж се появява някой, който казва - аз ще ти дам всички отговори, ще ти покажа къде е бъдещето, просто трябва да ме следваш безпрекословно. Горе-долу такъв е механизмът. В юношеска възраст почти винаги ти излизаш от семейната среда и търсиш авторитети извън нея. Това е нормалният път на всеки човек. У нас такива не са политиците и бизнесмените. Тук-таме има някой спортист, но всичко друго не става. Връзката между деца и родители през юношеството се променя. Възрастните не виждат, че децата им са пораснали и се държат като с малки. Така се късат отношения, които след това много трудно се възстановяват.

- Значи сектите използват чисто човешките ни амбиции и желания?

- Трябва да разграничаваме видовете секти. Едните са така наречените секти на просперитета - това, което е сциентизма например. Те ти обещават, че ако следваш това, което те ти кажат, минеш през всичките етапи на обучение и развитие, ще станеш богат, популярен и известен, като Том Круз, например. Другите секти са мистичните, те са главно източните и са свързани с едно вътрешно затваряне, вътрешен релакс, постигане на видения и бъдещето чрез медитация.

- При „Случая Петрохан“ мистична секта ли имаме?

- Да, но аз не го наричам вече „Случая Петрохан“, а „Сектата на Калушев“. Тука имаме всички сектантски елементи. Друг е въпросът с какво друго са се занимавали тези хора. Изглежда, че е имало много други неща, с които те първо са финансирали сектата, явно са разполагали с много средства. Тия 55 000 лв., които намериха в сметката на НПО-то, са били някакви трохи само. Освен това те са се въоръжавали активно, разполагали са с всякакви средства, включително с тежкотоварни дронове, които се използват на бойното поле, защото могат да пренасят товари. Това не са дронове за наблюдаване на пчелички и сърнички. Обясняват ни, че те по този начин са пазели гората, аз много се съмнявам.

Има няколко основни характеристики, които определят сектата. Първо - има гуру, в случая това е „лама“ Калушев, който твърди, че е открил някаква велика истина, чрез която последователите му могат да постигнат прозрение и да научат другите и да привлекат последователи, с които да променят събитията в държавата и света. И той наистина привлича последователи, това са тези трима души, с които най-тясно общува. Там има и един друг елемент - тези мъже очевидно са хомосексуални, покрай тях няма жени, нямат семейства и деца. В това няма нищо лошо, аз не съм хомофоб, напротив. Всеки от нас познава поне един хомосексуален човек и това не пречи нито на отношенията, нито на връзките ни, просто тези хора са такива.

- Но в случая се говори не за хомосексуализъм, а за педофилия.

- Това вече е свързано именно със сектата и сектантството, защото да си там като ученик, ти трябва да си безкрайно предан и тотално отдаден на учителя си, включително и физически. Ще направя паралел с най-добре проучената секта, тази на Дейвид Кореш, който е правил абсолютно същото, само че той си е падал по момиченца. Когато американските специални служби влязоха там, намериха сред тези, които бяха останали живи 12-годишни бременни момиченца. Тоест в нашия случай те са изисквали и такова послушание, без самите деца да са имали хомосексуални нагласи. Защото знаем, че хомосексуализмът не е болест, не е нещо, което се придобива, а което е вродено.

- Децата са податливи на влияния, но виждаме, че и родителите им, даже бащата на убитото дете, продължават да защитават Ивайло Калушев, защо?

- В случая самите родители са били облъчени, вероятно много силно и те са били готови да предоставят децата си, включително и това момче, което е казвало, че с него са извършвани хомосексуални действия. Те са смятали, че това е част от ритуала и е нормално. А в момента защитата на Калушев е и тяхна личностна защита, те защитават и себе си. Ако в момента си признаят какво са извършили, защото това не подлежи на обяснение, те просто трябва да се гръмнат.

- Защитата на природата, екстремните спортове, опазването на дивеча - това маскировка ли е?

- Всички подобни секти имат някаква такава маскировка за пред масовата публика, защото е ясно, че не можеш да се изтъпаниш и да кажеш - аз съм гуру еди кой си, а трябва да ми покажеш, че вършиш някаква дейност за обществото, която е важна. Това е външната обвивка на тези хора, това, за което се представят. И ти отиваш при хора, които защитават природата, занимават се с пещерно дело и т. н., но покрай това ти се пробутва останалото.

- Родителите са давали децата си в училище „Космос“, където са били обучавани по метода на „естествената психотерапия“. Какво означава това?

- Това е другото нещо, от което аз съм искрено възмутен, защото всеки може да борави с термини като психотерапия, хипноза, психологическо въздействие, без нито да е квалифициран, нито да може да извършва подобни неща. Ние разбрахме, че в това училище половината от учителите не са имали педагогическа квалификация, какво да говорим за останалото? Едно от нещата, заради които съм толкова активен в момента, е че можем сега да поставим въпроса да има закон за психологията, изобщо закон за психичното здраве. Той отдавна е готов, макар че трябва да се прегледа и преработи. Но може да се приеме на 2 заседания на парламента, но вече 15 г. никой не прави нищо в тази посока. Ние сме единствената държава в Европа, където няма подобен регламент и всеки може да се прави на какъвто си поиска. Калушев, например, е твърдял, че е хипнотерапевт. Представете си, ако отидете той да ви хипнотизира. Ходел е и в това училище да изнася точно някакви лекции по психоанализа, освен за пещерите. Учителката твърди, че е бил само веднъж, но се оказа, че много пъти е бил там. И всъщност тези деца за ходили на лагер при него, а тези лагери са били за промиване на мозъци.

- Познатите му твърдят, че се е справял със зависимости на децата - от интернет, социални мрежи, наркотици.

- Пред 1-1,5 г. аз се сблъсках с този проблем. При мен дойде семейство с детето си и твърдяха, че то е зависимо от телефони и социални мрежи. Отварям една скоба - според мен и според повечето ми колеги по света, такава зависимост няма. За децата новите технологии са част от техния живот, от техния свят. За родителите им - това е нещо привнесено отвън и следователно е опасно и това трябва да бъде забранено, като се опитват да върнат всичко там, където на тях им е удобно. Ние трябва заедно с децата си да се опитаме да разберем променящия се свят, а не да ги натикаме в нашето минало. Ако децата се заравят в телефоните и в другите електронни устройства, причината е, че няма какво друго да правят, родителите не им обръщат внимание. И когато ги попиташ какво биха избрали - топката или телефона, в 90% от случаите отговарят - топката. Но понеже не ми давате да изляза, вие не правите нищо, за да ми е интересно вкъщи с вас, аз затова съм грабнал телефона. Та тези родители, които дойдоха, бяха убедени от такива като Калушев, че такава зависимост има. Те ми казаха, че им предлагат за детето им един двуседмичен лагер в планината и тогава разбрах, че всъщност става дума точно за тези хора (рейнджърите от „Петрохан“ - б. р.), които им искаха 100 000 лв. да го спасят от тази зависимост. Слава Богу, успях тогава да ги разубедя, но не си дадох труда да проучвам какво става там, защото си мислех, че държавата контролира тези лагери.

- Излиза че нямаме държава, която да е отговорна поне за децата, така ли?

- Аз ще продължа да вярвам, че имаме някаква държава, въпреки случая с тази мистична секта, в която са се правили какви ли не ритуали, включително и педофилски. Има и друга страна - повечето от сектите се опитват да се докопат до хора, които имат пари и власт, за да могат чрез тях да манипулират други хора и по този начин да създадат един кръг от привърженици, които да им дават пари. Виждаме, че тук това се е случвало. Четох, предполагам че е истина, че покрай един от мъжете - адвокатът Ивайло Иванов, който е работел за Продължаваме промяната, там е бил с жена си веднъж и Кирил Петков с идеята да остане на уикенда. Вечерта се скарват с Калушев на тема какво всъщност е будизмът и на другата сутрин Петков си тръгва. Това е чудесно, но с твоята власт и влияние, което имаш, защо това, което си разбрал, не си го казал на другите. Защо не си помогнал това нещо да бъде разкрито. Ако тези хора не се бяха самоубили, държавата щеше да продължава да мълчи, някой да им слага един „чадър“ отгоре и да продължават да зарибяват деца. Държавата ни през последните години е много сбъркана. Хората по площадите викат срещу мафията, срещу мутрите, а отдолу явно има една дълбинна държава. Това е термин, който американците първи употребиха във връзка със случая Епщайн. Оказа че, че наистина има един човек, който може да манипулира политици, най-богатите и влиятелни хора в света и от това да извлича изгода. В тази дълбинна държава се споменава и името на Тръмп. Що се отнася до България, трябва да видим кой е бил свързан и със „Сектата Калушев“. Ако това се разкрие, то тогава наистина имаме шанс да се обновим не с митинги по площадите, не с викове в парламента, а когато минем през един катарзис и едно пречистване за това какво сме позволили да се случи. Давам си сметка, че някъде дълбоко има едни кукловоди, които постоянно се мъчат да си правят експерименти с нас.

- Явно много хора са участвали в подпомагането на тази организация.

- Така е и сега продължават да участват, като се опитват да пускат димки и да създават мъгла. Аз се сблъсках в студиото на телевизия с това. Някакъв юрист твърдеше, че има семенна течност (в убития 15-годишен Александър - б. р.), но не било доказано, тоест - аз не съм го видял. През следващите предизборни дни и месеци ще чуваме все повече такива неща - това не е истина, онова е под съмнение, това не е станало. И целта е само едни хора да прикрият себе си, за скрият зависимостите си и факта, че те са очаквали от тези т. нар. рейнджъри да им носят приходи по определен начин.

Нашият гост

Иван Игов е завършил “Психология” в СУ “Климент Охридски”. Има специализация по психодиагностика и училищна психология. Автор е на учебните програми по психология в средното образование, на няколко книги и учебници. Координатор е на проекта “Училище без насилие” на УНИЦЕФ и Дружеството на психолозите в България, който продължава 15 г.