Кейт Хъдсън: Повечето инфлуенсъри са потресаващи

Нямам проблеми с голите сцени

Технологиите напредват, но хората затъпяват

Кокетната и качествена калифорнийска актриса Кейт Хъдсън се завърна ударно с музикалната биографична драма “Song Sung Blue”, за която получи номинации за най-престижните световни награди, включително и за “Оскар”. Майка на три деца от трима различни мъже, Кейт продължава да бъде една от по-атрактивните и интересни актриси на Холивуд. Дъщерята на Голди Хоун успя да излезе от сянката на своята звездна майка и сама да заблести в света на шоубизнеса. Големият си пробив в киното Кейт Хъдсън прави с участието си във филма “Почти известни” (2000 г.), който є носи номинация за “Оскар” за най-добра поддържаща женска роля и награда “Златен глобус” в същата категория. След като отхвърля предложената є главна женска роля за “Спайдърмен”, тя участва във филма “Четирите пера” от 2002 г., който е по-скоро разочарование за критиката и публиката. Следват участия в “Как да разкараш гаджето за 10 дни” и “Развод по френски” от 2003 г., “Шперцът” от 2005 г., “Аз, ти и Дюпри” от 2006 г. Участва още в хитове като “Златна възможност”, “Как да разкараш гаджето за 10 дни”, “Гаджето на най-добрия ми приятел” и “Булчински войни”.

Налагам строги правила в дома си

- Кейт, постигнахте невероятен актьорски успех с играта си във филма Song Sung Blue и сте номинирана за “Оскар”, “Златен глобус” и БАФТА. Разкажете малко повече за тази биографична музикална драма?

- Това е кино творба по едноименната песен на великия и много любим мой музикант Нийл Даймънд, издадена през далечната 1972 година. Режисира Крейг Брюър (Hustle & Flow), а историята в нашия филм проследява реалната ситуация на Майк и Клер Сардина - двойка неуспешни музиканти от Милуоки, които решават да превземат местната сцена като изпълнители на кавъри на Даймънд в бляскави костюми, като дуета Lightning & Thunder.

- Това е най-успешната ви и високооценена роля след “Почти известни”, с който станахте световна звезда. Но коя вашата най-любима филмова изява?

- С мен остават ролите, които винаги ме карат да си мисля дали моята героиня би казала определено нещо, как би реагирала в конкретна и уникална ситуация. Например филмът “Маршал”, в който участвах е и ценен урок по история: За мен е много е важно да познаваме миналото си и да не забравяме своята история с цялата противоречива арка, която я съпътства и придава илюзията за цел и завършеност. Но често историческите събития са продукт на хаос и съвпадения, на случайности и погрешни избори. Докато проучвах детайлите от епохата понякога се изумявах на някои случки и ситуации и се питах как е било възможно това. Много неща в сценария и историята ме накараха да се позамисля доста сериозно дали да приема ролята. Не бях способна да се поставя на нейно място, не бях сигурна, че има нещо, за което да се хвана и да се поставя на мястото на героинята. Но когато режисьорът ме убеди във важността на филма това ме накара да погледна извън моите лични морални съображения и етични кодове и да се впусна в изграждането на образа без страх. Смятам, че е важно да разказваме тези истории. Като актриса за мен понякога е необходимо да оставя настрана личните си възгледи и принципи, и когато камерата започне да работи съм длъжна да повярвам на образа, който играя. Това е сериозно предизвикателство, а персонажа, който играя в “Маршал” е сложен, нюансиран и трагичен и това в крайна сметка ме убеди, че трябва да се заема със задачата”.

- Как виждате културната ситуация в света днес?

- Днес технологиите ни позволяват да имаме немислимо висок стандарт на живот в сравнение с предишните векове, но хората сякаш все повече се отчуждават и, ако трябва да съм честна, затъпяват. Умни технологии и тъпи хора. Всичките тези потресаващи инфлуенсъри, социални мрежи, а и риалити програми и конкурси за сензационни, но карикатурни образи, които телевизиите и интернет тъпчат в гърлата на публиката... Всичките тези хора, които са известни защото са известни. За съжаление днес всеки глупак може да стане звезда.



- А следите ли реакциите на публиката и медиите за вашите изяви. Преди време ви критикуваха за едни по-разголени сцени?

- Ако трябва да съм честна, не ми отне много време да се съблека. Хората може да говорят каквото искат, но аз наистина обичам да се снимам гола. И все още е така!

- Как отглеждате три деца от трима различни бащи?

- Когато имаш толкова деца, понякога има моменти, в които си се скрил в банята и се молиш някой да те измъкне от тази ситуация. Но тогава си спомням, че по света има хора, които са изгубили близките си и тогава разбирам каква късметлийка съм. Всички знаят, че имам три деца от трима бащи. Харесва ми къщата ми да е пълна с малчугани.

Но също така смятам, че отделянето от един от родителите, за съжаление, е често срещано и според мен, е важно хората да говорят за това. Всички понякога имаме нужда от малко диалог или хумор, за да се озовем в ситуация, където може да излекуваме част от раните си, които са получени от семейството.

Това, което разбрах е, че когато въведете някои правила в дома, няма да се налага да преговаряте за нищо. Когато казвам “точка”, разговорът свършва тук! Давам възможност на децата да правят грешки и не казвам, че моят стил на възпитание е универсален. Други хора действат по друг начин, не съдя другите майки и бащи.