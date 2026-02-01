Константин: Щастлив съм във всяка секунда, че участвам в това шоу, наречено живот

Останал съм си тийнейджър и жена ми е по-зряла от мен

За мен беше голямо приключение да се снимам в "Майната ти любов"

- Коце, на 21-ви март ти предстои голям концерт в зала “Арена 8888”. Какви изненади си подготвил за публиката и ще бъде ли силно застъпен комедийния елемент в шоуто, защото водещ на концерта ще е Димитър Рачков, а ти също си известен с чувството си за хумор?

- Много съм щастлив, защото това е едно от най-важните събития в кариерата ми до този момент - самостоятелен концерт в зала “Арена 8888”. Дай Боже, всичко да се случи така, както сме го планирали. Като изненади съм поканил много специални гости - най-големите звезди в България - Софи Маринова, Преслава, Алисия, Емануела, Анелия, Лидия, Илиян, Борис Дали, Тони Стораро, Малкия Томас и прекрасната ми дъщеря. Фънки също ще участва и както сам казва: “Ако трябва ще гълтам огън, или ще правя цигански колела, но ще се включа!” (Смее се.) Щом Рачков, Фънки и всички мои приятели, с които сме направили огромни хитове, ще участват - ще стане хитово и забавно. Вярвам, че хората ще са щастливи и ще искат още. В момента репетирам и тренирам активно, дори рядко приемам участия, за да си пазя гласа.

Имам пушка, но дано не се налага да я използвам срещу бъдещ зет

- С какви емоции очакваш концерта?

- Много се вълнувам и честно казано се притеснявам, но ще се напъна на макс и ще дам всичко от себе си, защото този концерт наистина е голяма отговорност. Осъзнавам, че има хора, които са дали от паричките си, въпреки че може да са в недоимък, както и от времето си, понеже някои от тях ще пътуват от провинцията за концерта. Знам, че ще има и хора, които ще дойдат от чужбина и ще ме уважат. За мен самия това е огромна чест и отговорност и се надявам, че притеснението лека-полека ще отмине, но от друга страна това е нещо хубаво, защото спреш ли да се вълнуваш, няма смисъл да продължаваш. Винаги, като съм се качвал на сцената и съм получавал признание - усещането е велико!

Със Софи Маринова имат няколко успешни дуета

- На 6-ти февруари предстои и премиерата на новия филм с твое участие “Майната ти, любов”, в който си партнираш с твоята красива братовчедка Лияна. Какво можеш да разкриеш за него?

- За филма ме покани Исидор (Карадимов) - един млад, страхотен и талантлив режисьор! Той доста отдавна ми намеква и отправя предложения към мен и въпреки че не се чувствам готов, защото не съм професионален актьор, но се впуснах в това приключение! Радвам се, че стана хубаво, поне така казват, защото аз все още не съм гледал нищо и освен за концерта, имам огромни вълнения и за това, но се надявам хората да останат много доволни и да бъдат хепи.

- Какво е усещането да си партнираш с Лияна, но вече не в дуетна песен, а във филм и каква е твоята роля в него?

- Тя е професионалист, така че с нея влизаме в ролите си и играем. Лили се справи перфектно и усещането да си партнираме е страхотно, защото тя е човек, с когото се познавам откакто се е родил, дори още когато е била в корема на майка си. (Смее се.) Моята роля е на бизнесмен - влиятелен човек, уважаван в обществото и с доста връзки. Той обаче се сблъсква с това да направи свой избор - дали да избере любовта, или спокойствието, което дава семейството...

- Дуетът ти с твоята дъщеря Мариана - “Няма да се дам” се превърна в хит. Ти би ли я окуражил да тръгне по твоя път, знаейки трудностите по него? Тя самата към каква професия се е насочила?

- Със съпругата ми сме се постарали и сме дали всичко от себе си децата ни да се научат да мислят и сами да взимат решенията си. Дъщеря ни е отличничка в Американския колеж - интелигентно и хубаво момиче. Сега се е насочила към медицината и иска да става пластичен хирург, но все още е рано да се говори категорично. Дуетът ни “Няма да се дам” е един проект, направен от композитора Николай Пашев - изключително талантливо момче. С него сме приятели от 20 години и постоянно сме заедно, така че може да се каже, че той живее с моите мисли. Той естествено познава и Марианка и веднъж ми каза: “Брат, давай да направим проект с вас двамата!” Радвам се, че се получи един красив проект, в който няма пошлост и разголване.

Лияна и Константин са звездите в новия филм „Майната ти, любов“

- Мариана е наследила хубостта на майка си - а от теб какво е взела, освен музикалния талант?

- Не е наследила хубостта на майка си, а моята хубост! Хубостта ми е наследила, таланта също е от мен, всичко е взела от мен! (Смее се.) Всички лоши черти ги е взела от характера на майка си, въобще всичко лошо е взела от нея, а всичко хубаво от мен - шегувам се!

- В дуета ви ти пееш: “Знам колко съм ранявал, дано не попаднеш на някой като мен!”. Как би реагирал, ако Мариана наистина се влюби в някой като теб? Пазиш ли пушка за такива случаи и какво я съветваш за любовта?

- Имам пушка, но дано не се налага да я използвам! (Смее се.) Както казах, научили сме я да мисли и да прави своя избор. Ние сме щастливи и доволни, че има глава на раменете и да си я чупи, ако реши! Аз споделям с нея опита от моя живот и є давам личен пример, но тя е достатъчно умна сама да си решава.

- А синът ти Александър от какво се увлича и музикален ли е?

- Уникално дете е - благодаря на Бог, че ме дари с тези деца! Той е в четвърти клас в елитното училище “Света София” и се радвам, че се справя отлично с учението. Също така е футболист и печели медали и купи от футболни турнири. Изключително е музикален - и той, и сестра му са се метнали изцяло на мен в това отношение. На майка им съм є забранил да пее, още когато бяха малки. (Смее се.) Синът ни обаче много често пее - увлича се от рап и черна музика.

- Известен си като много добър изпълнител на романтични балади. В живота романтичен ли си и правиш ли често изненади на съпругата ти Надя? А посвещавал ли си песен на нея?

- Да, чувствителен съм и романтичен и є правя подаръци, когато е заслужила! Обичам да я изненадвам и да е щастлива моята жена. Не съм є посвещавал песен, но целия си живот съм посветил на нея. Посветил съм є едно нещо и тази година ще є го подаря на 8-ми март с панделка, както всяка година. (Смее се.)

- Какво обичаш най-много в нея?

- Много си я обичам. Тя е чаровна, красива, добро дете, дори и недостатъците є обичам - когато е нервна и ме бие, пак я харесвам. (Смее се.) Тя вече е доктор по право с кантора - д-р Славчева!

- Надя е с 13 години по-млада от теб, но сякаш тя е по-зрялата...

- Естествено, че е по-зряла! Аз съм спрял развитието си на 17 и стоя на тези години. Останал съм тийнейджър и това личи по поведението ми и по всичко - дори и децата ми са по-зрели от мене!

- Ти самият палав ли беше на техните години и случвало ли се е да отнесеш шамари от баща ти?

- Да, редовно се случваше! Спомням си, как веднъж баща ми се върна от командировка и ни завари двамата с брат ми целите изцапани в кал, но тогава ни се размина, защото му обещахме, че това няма да се повтори. На следващия ден пак трябваше да отиде в командировка, обаче се отложи и като си дойде вкъщи отново бяхме целите черни - само очите ни се виждаха. Вкара ни в банята и за да си вземем поука водата беше ледено студена! Подейства - след това поддържахме голяма чистота на дрехите си. Като военен, баща ни беше доста строг. Той имаше един хубав полицейски колан и само като кажеше: “Жена, дай ми колана!”, и вкъщи започваше да цари послушание и мир. Въпреки това, с брат ми често правехме големи екшъни. Помня, как като го ядосвах ме гонеше да ме докопа, но аз се заключвах в едната стая, а той бесен искаше да влезе и от яд, че не може, ми взимаше любимите вещи и ги чупеше с един чук. Аз пък след това взимах неговите любими снимки и ги късах. (Смее се.)

- Сигурно имаш много забавни истории и с твоите приятели Софи Маринова и Фънки. Ще споделиш ли някоя от тях?

- Да, имам много забавни моменти, които качвам в социалните мрежи. Примерно, със Софчето на Малдивите си бяхме поръчали храна и ни носят едни лобстери. Тя гледа, гледа и пита: “Какво е това?” Викам є, че е лобстер, а тя: “Какъв лобстер бе, това е цяло ягне бе, брат!” (Смее се.)

- От баща ти Иван ли си взел чувството за хумор? Той насърчаваше ли твоето желание да ставаш певец?

- Да, от него съм го наследил. Той е забавен и весел човек - с енергия в него и доста си приличаме в това отношение. Като малък, баща ми все се майтапеше и бъзикаше с мен, когато ме чуваше да пея по стълбите в блока. Пеех там, защото имаше добра акустика, а той се спираше и викаше: “Кой плаче?” После се правеше, че чак сега ме вижда и продължаваше: “Здравей, моето момче - ние с майка ти сме живи!” Демек да спра да ги оплаквам - гъбаркаше се с мен! Аз не съм искал да стана певец, но ми беше хубаво в душата да си пея - намирах себе си в това. Никога не съм си представял, че ще стана певец, но това беше вътрешния повик в мен и гласът беше изразното ми средство.

- Какво е твоята житейска философия, която ти позволява да преминаваш през всичко в живота с позитивна нагласа и усмивка?

- Моята философия е да съм щастлив от факта, че съществувам на този свят и че участвам в това шоу, наречено живот! Само като се замислиш колко малка е вероятността - може би милион, или трилион на квадрат, точно ти да съществуваш и да се родиш на този свят! Какъв голям шанс е от милионите сперматозоиди на баща ти, ти да си най-бързия и да се родиш, така че се радвам и съм щастлив във всяка секунда. Трябва да се усмихваш, че ти се е случило това чудо и да гребеш с пълни шепи от живота - как ще имаш време да мразиш, на мен това ми е чуждо! Обичаме се и се кефим един на друг с всичките ми колеги и се радвам, че на моя концерт толкова хора ще ме подкрепят. Знам, че Емануела, Софчето, Преслава и другите колеги ме подкрепят и обичат, както аз обичам тях.

- За какво си най-благодарен и каква е твоята молитва?

- Благодарен съм на Бога и непрекъснато го моля да се чувствам по-влюбен, по-обичащ целия свят, хората, природата и да се усмихвам, защото като се усмихвам и всичко се усмихва срещу мен - това ми е и основната молитва.

Нашият ГОСТ

Попфолк звездата Константин е кръстен на своя дядо, който е инженер и един от главните проектанти на язовир “Искър”. Той е бил и самороден музикален талант и е свирил на цигулка, мандолина и китара. Майката на певеца - Мариана също притежава музикална дарба, като дори е пяла в училищния хор, заедно с Маргарита Хранова, но след това завършва ВИФ и става преподавател в Хореографското училище. Покрай нея и брат си Светослав, който е балкански шампион в скока на височина, Константин от малък се запалва по леката атлетика и печели много медали в скока на дължина. Баща му Иван пък е работил дълги години в системата на МВР и от него певецът наследява уникалното си чувство за хумор. Благодарение на него и на позитивното си излъчване той печели безапелационно първия “Вип брадър” през 2006 година. В кариерата си Константин има десетки хитове, като първият от тях е “Черна роза”, който става емблематичен за него. Той притежава три отличия за “Певец на годината”, както и няколко за “Дует на годината” и “Хит на лятото”. Носител е и на Първа награда от фестивала “Пирин фолк”. На 17 септември 2010 г. Константин откри щастието и в личния си живот и каза “да” на любимата си Надежда Стоянова. Двамата имат дъщeря на 16 години, както и син на десет.