Софи Търнър: Няма да играя Лара Крофт като „секс-бомба“

Искам да ме познават с ролите ми, а не като знаменитост

“Игра на тронове” беше моето училище

Феминистките се объркаха за нашия сериал

Софи Търнър стана световна звезда с “Игра на тронове”. Сега се завръща в нова поредица - сериал по играта Tomb Raider, в която тя ще играе главната героиня Лара Крофт. Обещанието от сценаристката Фийби Уолър-Бридж по повод новия Tomb Raider е за “нещо наистина опасно”, Сериалът ще предложи сериозен състав - освет Търнър, в него играят още Сигорни Уийвър, Джейсън Айзъкс, Мартин Боб-Семпъл, Джак Банън, Джон Хефернън, Бил Патерсън, Силия Имре, Аугуст Витгенщайн и др.

А великолепната Софи Търнър наистина остави отпечатък в популярната култура в ролята на Санса Старк в един от най-гледаните влиятелни сериали на всички времена - споменатия вече “Игра на тронове”. Софи започва да играе в поредицата като тийнейджърка и израства пред камерите като грациозна и красива млада дама.

За милиони хора винаги ще бъда Санса Старк

- Софи, какво да очакват феновете от новия сериал за Лара Крофт, в който Вие ще изиграете тази прочута екшън героиня?

- Поредицата ще бъде за нея като образ и двигател на историята. Това, че много хора, които обичат да играят играта Tomb Raider я мислят за “гореща мацка” няма да е най-важното. Искаме да покажем и другата страна на този персонаж. Нейните други сили. Тя няма да е “секс-бомба” и няма фокусът да пада върху кадри на нейните гърди.

- Вие станахте звезда още като ученичка. Как ви се отрази това?

- Известността влиза в пълно противоречие с истинската същност на актьора. За да бъде един изпълнител в театъра, киното или телевизията наистина ефективен и добър в работата си, той трябва да може напълно да потъва в персонажите, които играе, да изчезва в тях. А когато си публична фигура започваш да ставаш известен като себе си, хората започват да се интересуват от личния ти живот. А аз искам да бъда позната с ролите си и играта си, а не с това, че съм популярна млада жена. Гари Олдман е чудесен пример за актьор, който тотално потъва в персонажите си. Но него май не го снимат денонощно, няма папараци, които да го причакват пред входа. От друга страна може би това е и защото той няма профил в Instagram.

- Как “Игра на тронове” промени Вашият живот?

- Напълно го промени. Особено важно при мен беше да придобия работна етика, да се науча на професионализъм. На 13 години, когато започвах, изобщо не знаех какви са тези неща. “Игра на тронове” беше моето училище по всичко. Със сигурност работата от детска възраст в тази поредица беше като актьорска академия, но също така ме научи как се работи, как се общува с различни хора, научих се как да бъда бизнес дама. Усвоих толкова много таланти и неща, които никога нямаше да науча ако не бях станала част от актьорския състав на “Игра на тронове”.

Участието в сериала ме снабди и с платформа, благодарение, на която до известна степен съм свободна да избирам какво да работя и какво да правя.

Като млада актриса сега няма нужда да се боря за разпознаваемост, да бъда в ожесточена конкуренция с всички останали млади изпълнителки, които копнеят да бъдат забелязани. Благодарение на “Игра на тронове” сега разполагам с истинска актьорска биография, с творческа визитка. Невероятен късмет е да получа подобна възможност на такава крехка възраст.

- Как посрещнахте финала на сериала?

- За мен раздялата с “Игра на тронове” оставя и сладкогорчив вкус. Това бе краят на нашите персонажи, това са образи, които сме градили с години и сме инвестирали огромна креативна енергия и лично време в тях и тогава дойде моментът, в който трябва да ги оставим завинаги зад гърба си. Никога повече няма да бъде Санса Старк. Оставихме зад гърба си хората, с които сме работили толкова много време - колегите актьори и техническите екипи. Да се сбогувам със снимачните площадки в Белфаст, с декорите на Уинтърфел, това е най-тъжната част от целия процес. За мен бе особено драматично, защото аз пораснах пред милиони погледи в този сериал.

В същото време бе много освобождаващо. След края разполагах с пълни 12 месеца в годината, които можех запълния, както поискам, с различни проекти, което е много вълнуващо. Докато участвах в “Игра на тронове” обикновено имах не повече от четири месеца свободно време, в което можех да се занимавам с друго.

- Притеснявахте ли се, че сега може да Ви канят основно за роли в проекти, които са вдъхновени от “Игра на тронове” и образа на Санса Старк?

- Мисля, че съществуваше такава опасност и тя не бе за пренебрегване. Когато си работил по един проект толкова дълго време и си посветил години от живота си в изграждането и развитието на един определен персонаж това е неизбежно. Хората винаги ще ме свързват с този образ. Аз винаги ще бъда Санса в известен смисъл. Оттук нататък този персонаж ще бъде част от живота ми. Независимо дали реша да си боядисам косата руса, дали ще отслабна или надебелея. Хората винаги ще казват “Това е онова момиче от “Игра на тронове”.

Определено известно време трябваше избягвам костюмните продукции, които пресъздават отминала епоха. Приключих с корсетите. Вече търся роли с модерни рокли. И няма да се впускам особено силно в проекти, които изискват отново да бъда червенокоса.

- Как гледате на критиките към сериала, отправени от някои медии и феминиситки кръгове?

- Много хора обвиняваха сериала, казваха, че едва ли не проповядва омраза към жените, но това не може да бъде по-далече от истината. Гордея се, че имах възможността да изиграя такъв образ. Изключително е да можеш да разкажеш историята на една жена в продължение на 10 години, да проследиш нейното развитие, нейното съзряване. И като цяло сериалът ни разглези със силните женски персонажи и то преди това движение да се оформи в шоубизнеса и всички да започнат да говорят постоянно за силни женски образи. Знае се, че “Игра на тронове” е частично вдъхновен и от епохата на Тюдорите в Англия и от “Войната на розите”, но в реалността по това време жените не са играли особено важна политическа роля, не са били в позиция на власт, докато в “Игра на тронове” всички женски образи са силни, имат лидерски качества, притежават и упражняват власт и влияние.