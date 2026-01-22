Доц. Татяна Буруджиева: При по-малко партии в НС, формирането на правителство ще е по-трудно

Условието да се създаде кабинет при окрупняване на НС е първият и вторият да могат да се коалират

С политолога Татяна Буруджиева разговаряме за политическото бъдеще на президента Румен Радев, за възможността да постигне амбициозната цел за свое мнозинство в парламента, както и за евентуални коалиционни партньори. Питаме за прогнози за активността на изборите и възможно ли е в следващия парламент да влязат значително по-малко партии.

- Госпожо Буруджиева, ще промени ли конфигурацията на следващия парламент участието на Румен Радев в изборите?

- Да, по две причини. Едната е, че появата на тази партия ще окрупни парламента. По-вероятно е да има по-малко партии вътре в него, т. е. шансовете на много малките партии, които се борят да прескочат четирипроцентната бариера, рязко намаляват. Това е принципно положение, когато има няколко партии, които получават високи резултати. Те на практика вдигат цената на едно депутатско място, което не може да бъде преодоляно от малките партии. И второ, Румен Радев и неговата бъдеща партия влизат в битка за първото място. Така че новото, което ще видим в този парламент, дължащо се на заявките не само на партията на Радев, но и на ППДБ е че битката ще бъде за първото място, нещо, което го бяхме забравили в последните пет години.

- Ще предизвика ли по-висока избирателна активност участието на нова партия?

- Принципно да и тя ще е свързана както с протестите, така и с факта, че ще има и нови политически субекти. За мен тя няма да бъде така висока, както се очаква. За да се получат резултатите, за които си мечтаят част от играчите в тяхната предизборна кампания, избирателната активност трябва да стане над 60%. Така опция не се очертава засега. Ако се случи нещо катастрофично, драматично, може да наблюдаваме такава висока активност и чак тогава да говорим за някаква кой знае каква вълна. Активността ще се повиши, да се надяваме, че ще стигне до към 50%, но това ще бъде активност по-скоро в рамките на хората, които са гласували за партии, но са се откъснали от тях разочаровани или по друга причина. Този тип избиратели може да бъдат привлечени от Радев вляво, тъй като там имаше разочаровани, особено от БСП. Левите избиратели приемат Радев за техния кандидат от първия му мандат. Що се отнася до десните избиратели, които Радев също търси, защото до този момент като президент той е говорил на всички българи. И това е съвсем естествено. Ще видим дали ще се ориентира вляво, или леко вдясно, но засега ми се струва, че ще се опита да се разположи в идеален център - колкото вляво, толкова и вдясно. Т. е. търся и приемам подкрепа от всички, но вдясно няма да му у никак лесно. Цялата битка за десния избирател по-скоро може да активизира десни гласове, които партии като ГЕРБ и ППДБ загубиха. От една страна ще бъде вдигната активността заради хора, които в последните години са се отказали да гласуват. Но моята прогноза е, че в секциите ще влязат хората, които обичайно гласуват, т. е. активността ще биде около 45-47%, както беше.

- Пресилени ли са твърденията на привържениците на президента за очаквано негово мнозинство в НС и възможно ли е това?

- Такова мнозинство принципно не е невъзможно. Не случайно всички коментатори и анализатори много отдавна говорим, че тепърва ще трябва да преживяваме по един или друг начин коалиционни правителства, които ще управлява

България. Желанието на хората около Радев е толкова вече истерично, че не се свенят вече втори път да пускат фейк нюз за социологически изследвания. Две агенции са въвлечени в тяхното желание да наложат на българина и да го убедят в мечтите си. Апелирам да се престане с тези абсолютно нелепи ходове, защото само вредят на онзи, когото те искат да подкрепят. Няма такъв шанс. Последното еднопартийно правителство беше на Костов. И помним каква беше ситуацията да се получи то. Първо, ОДС беше огромна коалиция, която спечели, а след това драматично загуби изборите заради вътрешното напрежение в коалицията. Но, да приемем, че става въпрос за единна политика и единна платформа. Често се дава пример с царя и се казва, че са му отнети депутати от фалшивата регистрация, но пък му се прибавиха от битката за регистрацията. Така че в една предизборна кампания и печелиш, и губиш в зависимост как ще си я направиш. Много зависи как ще бъде направена кампанията на Радев, за да постигне максимален резултат, който няма според мен да е резултат, водещ към еднопартийно управление. Ако с такава агресивност се продължава, всички около президента са крайно агресивни, в същото време президентът се прави на благ и добър, това вече не може да работи. Защото тогава той беше президент и представляваше една от българските институции. Тогава президентът излезе и каза, че му използват името. Сега обаче той носи пряка отговорност за това какво пра вят неговите последователи и хората, които ще бъдат от неговата партия. И той трябва да се научи да я носи тази отговорност. Имам усещането, че кампанията ще бъде аз съм единия, хубавия полюс и всички останали, които ще вършат каквото им хрумне, което не води на добро и няма да повиши резултата му.

- Какви са вариантите за участието на президента в изборите?

- Да използва регистрация на някоя друга партия, защото законът е ясен - само регистрирани по закона за политическите партии субекти, могат да участват в изборите. Според мен стратегията на кампанията за постигане на пълно мнозинство в парламента е ориентирана към мажоритарна кампания, целият фокус към Радев и единствено върху Радев и в този смисъл дори и да направи някаква коалиция, тя ще е на принципа на коалициите на БСП, където е БСП и 20 партии, които дори не помним кои са. Виждаме, че вече са се предложили няколко партии, но смятам, че той ще предпочете да бъде сам и едноличен лидер и да покаже, че сам може да направи нещата. Защото в противен случай след години ще си говорим като за царя с регистрацията, че всъщност партиите, които е ползвал за участие в изборите за предотвратили неговия крах. Той няма да допусне това.

- Може ли да се прогнозира партия с какъв профил би избрал президента за участие в изборите, или това няма значение?

- Според мен той иска да избере с дясноцентристки, но неговите избиратели са категорично лявоцентристи, точно както са избирателите на ПП, точно както бяха избирателите на министър-председатели и министри от служебни правителства, с които тества два политически проекта - единият с по-нисък резултат, а другият който получи първо място, но бързо се еманципира и се изпокараха. Наричаха се шарлатани и не си спомням още как. Третият му опит, за партия, оглавена от него в момента стои в някакъв много идеален център, но ще бъде изтикан и от говорителите, и от хората, които ще започнат активно да се самопредлагат, да обясняват и да подкрепят идеите на тази партия и всичко това ще бъде изтеглено вляво. Защото това е автентичната подкрепа, която той получава. Що се отнася до опита му да влезе в полето на радикалните партии с този патриотизъм - не случайно той не казва нито България, нито Родина, а Отечество - с ореола на българския генерал, на патриотичния президент, всичко това ще бъде използвано и ще влезе в този тип избиратели, но това няма да може да го отмести вдясно. Защото българските радикали не са чак толкова консервативно десни. Няма и огромен риск да бъдат взети много избиратели от „Възраждане“. По простата причина, че техният лидер Костадин Костадинов се постара да запомнят защо президентът не уважи техните подписи за референдум, а искаше да наложи негов. Там се създаде една добра разделителна линия и предполагам, че ще работят нататък да компенсират някои колебаещи се, които привиждат по-голяма сила и възможности в Радев. Самият Радев не е автентичен в това радикално поле. Патриотичното поле е разделено и отдавна се използва от всички партии. Не е добър опитът да влезеш в това поле и да се опиташ да станеш изразител на това електорално поле. Това ще прилича на опита на бившия лидер на БСП (б. р. Корнелия Нинова), която влезе в полето на национализма и се опита да го експлоатира... Нови идеологически полета не се завоюват лесно и бързо и не вършат добра работа за блиц кампанията, която предстои.

- От месеци се твърди, че хора от най-близкия кръг на президента редят листи за изборите. Какви хора да очакваме да се появят в тях?

- При всички положения много бивши военни, хора свързани с армията, от такива семейства. Не случайно беше споменаването на студентите и това дълго изреждане в неговото обръщение. Мисля, че това е по-скоро знак, че е работил добре с бивши и настоящи ректори. Може би и от тези среди ще бъдат излъчени хора. Не трябва да забравяме, че бившите му министри назначаваха много хора, включително и областни управители по места. Така че той има банка от кадри, които е промотирал лично, включително такива, които със създаване на ПП не влязоха там, като Пеканов, например и множество други. В листите се очаква да са кадрите и хората, с които президента е работил през деветте години на двата си мандата като президент, които са му помагали, които на терен са правили нещата. В този смисъл разбирам някои критики на колеги, че е използвана президентската институция - да така е, но това е в рамките на закона. Работа на президента е да се среща с хора, доколко е морално да сме плащали като данъкоплатци за едно, а да сме получили друго, мисля че няма да е първото неморално нещо, което се случва.

- Кои са възможните бъдещи политически партньори на Радев?

- Няма такива. Той в момента се опитва да влезе в електоралното поле на всички партии, с изключение на ГЕРБ. Така че няма начин да не се предизвика и задълбочи напрежението. С Борисов той ще води ключовата битка за първото място, защото целта на Радев е да покаже, че е по-голямата работа от Борисов и ще го победи. С ППДБ, виждате реакцията на ДБ е много крайна, ПП са шарлатаните на Радев, може и да си сътрудничат, но всеки един от тези два субекта се надява, ако не му се реализират мечтите за мнозинство, другият да даде колкото не му достигат и така да направят правителствено мнозинство. Но не е възможно да си представим това да се случи без тежка електорална щета. ПП биха се съгласили, но ДБ няма да приемат. Така, че тезата на някои от коментаторите, че ГЕРБ не е успял да раздели ПП и ДБ и Радев няма да успее, според мен Радев може да успее. Радев категорично се е обявил против ДПС на Делян Пеевски. Кажете с кого ще работи? Окрупняването в парламента затруднява създаването на правителство защото условието да се създаде правителство е първият и вторият да могат да се коалират. Това е нещо, което изглежда много сложно отсега, може и да се получи, но ако се реализират прогнозите по-скоро ще ходим на нови избори.

- В обръщението си Радев поиска прошка. Вие коментирахте, че има за какво. За какво бе поисканата прошката?

- Веднага се сетих за едно нещо, за което той трябва да поиска прошка от всички нас. Ако е вярно всичко, което каза в обръщението си, то наистина трябва веднага да ни поиска прошка за това, че не създаде партия още преди четири години, а ни остави в тегобата да се мъчим и да страдаме през всичките тези години. И само да ни обяснява колко е тежко и лошо. А мафията да се разюздва. Той трябва да поиска прошка и за много други неща и действия. Като за кадровия си подбор, защото Кирил Петков и Асен Василев са негов подбор, както и много други хора. Прошка винаги има за какво да се поиска. По-важно е да разберем президентът защо ни иска прошка. Той къде смята, че е сгрешил. Може би по време на кампанията ще разберем.

Нашият гост

Доц. Татяна Буруджиева е политолог, философ и политик. Била е народен представител в 42-ото Народно събрание от БСП и началник на кабинета на председателя на БСП Сергей Станишев.

Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски” и специализира политически комуникации и политически мениджмънт във Франция и Белгия.

Буруджиева е доцент по политически науки и доктор по философия. Преподава политология в няколко български университета, сред които Софийски и Нов български университет.

Отскоро тя е част от екипа анализатори на социологическа агенция “Галъп интернешънъл Болкан”.

Владее английски, говори и френски, руски, гръцки, испански, италиански език.